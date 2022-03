Mathieu (40) zet schouders onder online marketingbureau Kruisraket: “De wereld als speelveld, Roeselare als thuis”

Als een kruisraket de wereld van online marketing bestormen, dat is de grote missie van Mathieu Pacqueu met zijn nieuwbakken professioneel geesteskind. De man maakte eerder naam en faam als party-dj en staat te popelen om eindelijk nog eens een editie van Plein Publique mee te kunnen organiseren. “De wereld is mijn speelveld, maar ik wilde koste wat het koste vanuit Roeselare kunnen werken. Ik ben apetrots op mijn afkomst.”

De laatste jaren was Mathieu Pacqueu digital marketeer bij Maister, nu slaat hij met Kruisraket definitief de weg van de digitale marketing in. “Omdat we merkten dat er nog veel opportuniteiten zijn in Roeselare en omgeving voor een bureau dat zich volledig specialiseert in dit segment”, duidt hij. “Bij Maister hadden we wel de juiste expertise in huis, maar ermee uitpakken onder de creatieve Maister-vlag was moeilijker. Door op eigen benen te staan, is het mogelijk om een eigen verhaal te brengen, te groeien én talenten aan te trekken.”

Leg eens in mensentaal uit waar Kruisraket voor staat.

“West-Vlaamse bedrijven weten dat een goed online verhaal oplevert, maar weten soms zelf niet hoe ze moeten starten met digitale marketing. Kruisraket helpt daarbij. We starten vanuit een strategie en kijken wat het beste is voor hun bedrijf. Door een eigen systeem van rapportage en data-analyse brengen we alle uitgaven en resultaten samen, zodat we precies weten wat de kost én opbrengst is. Op die manier toont Kruisraket aan dat het digitale verhaal geen holle marketingkost hoeft te zijn, maar effectief opbrengt.”

Hoe breed gaat jullie verhaal?

“Zeer breed. SEO (search engine optimizing, red.) en SEA (search engine advertising, red.) behoren tot onze kern, maar ook voor onder andere social media en goeie contentcreatie ben je bij ons aan het juiste adres. Onze taak is om ervoor te zorgen dat jouw boodschap opvalt én resultaat boekt.”

Je was de voorbije vier jaar een van de sleutelspelers bij Maister. Haalde je daar de mosterd voor Kruisraket?

“We zagen de vraag naar online marketing alleen maar groeien, daarop moet wij én bedrijven inspelen. Waarmee ik niet wil zeggen dat traditionele kanalen als radio, televisie en print ooit zullen verdwijnen. Online en offline zijn perfect complementair. Maar door met Kruisraket louter op het digitale te focussen, kunnen we ons verder specialiseren en het allerbeste voorschotelen.”

De Nacht van de Punch wordt mijn afscheid als deejay

Wie zijn jullie klanten?

“Ook dat is erg divers. We werken zowel voor grote spelers zoals Pouleyn, Sadef of het vastgoedproject The Grand in Nieuwpoort, maar bijvoorbeeld ook de Roeselaarse horeca en retail kloppen bij ons aan. We zien elke opdracht als een uitdaging. Zo werken we ook voor Ardeca, een Belgische smeerolieproducent. Aan ons om hun verhaal sexy te maken.”

Hoe belangrijk is het voor je om vanuit Roeselare te kunnen werken?

“Een doorslaggevende factor, zelfs. Onze concullega’s vind je in Antwerpen, Brussel of Gent, wij zitten in The Pink Building van Maister, in het hart van de Vlaamse economie. En dat is net goed. We willen deze regio helpen en onze lokale economie vooruit stuwen.”

Iets anders: hoe is het met je dj-carrière gesteld?

(lacht) “Die staat op een laag pitje. Als Monsieur Mathieu heb ik prachtige tijden meegemaakt, maar nu is die hobby stilaan aan het uitdoven. Op 17 september mag ik nog op de Nacht van de Punch draaien, dat wordt mijn afscheid. Misschien dat ik later nog héél lokaal op een klein feestje mijn ding doe, maar een comeback komt er niet meer. Ik ben 25 jaar dj geweest en heb ongelooflijke feesten meegemaakt, maar er is een tijd van komen en gaan. Nu heb ik andere prioriteiten.”

Zoals Plein Publique. Ik kan me voorstellen dat je daar straks wél weer je schouders onder zet.

“Het zal nog niet zijn! Na twee jaar coronapauze staan we op springen. We hebben onze eerste fysieke vergadering al achter de rug en dat alleen al was magisch. Op 25 en 26 juni kunnen we in het Noordhof eindelijk onze vijfde editie organiseren. We gaan opnieuw voor een klein paradijsje binnen de Batjes: op mensenmaat, met een goeie vibe, een kwalitatief programma en alleen maar contente gezichten.”

Plein Publique is ondertussen uitgegroeid tot een merknaam, maar waar wil je binnen vijf jaar staan met Kruiskraket?

“Binnen West-Vlaanderen willen we graag een referentie zijn op het gebied van online marketing en verder stelselmatig groeien. Nu telt ons team al vier mensen, tegen eind dit jaar moeten dat er zes zijn. West-Vlaanderen heeft op digitaal marketingvlak nog heel wat groeipotentieel. Kijk maar hoe ver men in Nederland staat. Dat zijn echte voorlopers. Wij willen daar graag, samen met onze klanten, naar evolueren. Onze missie is duidelijk: Kruisraket is helemaal ready for take-off.”

Info: www.kruisraket.be.