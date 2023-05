Mathieu (33) zet gratis Pink Ribbon-tattoo’s voor mama met borstkanker: “Prachtig initiatief”

Zaterdag kon je in tattooshop No Saints All Sinners in Waregem gratis een Pink Ribbon-tattoo laten zetten. Het initiatief kwam er van zaakvoerder Mathieu Clabau (33), uit steun en sympathie voor zijn mama Patricia Verbeke (60) die borstkanker heeft. In hetzelfde pand baat zijn vriendin Julie Leny (26) een kapsalon uit, daar kon men zaterdag haar doneren ten voordele van Think Pink.

Kapperszaak Maison J en tattooshop No Saints All Sinners bevinden zich in de Stationsstraat, op de hoek van de Putmanstraat. Zaterdag kon men er gratis een Pink Ribbon op het lichaam laten vereeuwigen of haar doneren aan Think Pink. “Waregem is vandaag de middagstad van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker, ik wou daarom een actie opzetten om mee de aandacht te vestigen op de vreselijke ziekte en het onderzoek ernaar”, vertelt tattoo-artiest Mathieu Clabau.

De 33-jarige Harelbekenaar weet hoe belangrijk dat is nadat er in januari borstkanker werd vastgesteld bij zijn moeder. “Op deze manier kan ik mijn steentje bijdragen.” Ook zijn vriendin Julie deed een duit in het zakje en gaf mensen die hun lange lokken doneerden een nieuwe look. Klanten konden daarnaast de ganse dag een vrije bijdrage steunen.

Wereld op z’n kop

“Mathieu belde me een tijdje geleden op om zijn idee voor te stellen, ik vond het een prachtig initiatief”, reageert Patricia Verbeke. “Het brengt borstkanker onder de aandacht en zelfs geld in het laatje.” Sinds januari staat Patricia haar wereld op zijn kop. “Er werd een kwaadaardige tumor vastgesteld en ik moest meteen een intensieve behandeling starten en stoppen met werken, dat kwam hard binnen.”

“Maar ik blijf optimistisch en onverbiddelijk doorvechten. Deze actie doet dan ook heel veel deugd.” Kort na de opening nam Manuella Van Hove (48) plaats in de tattoostoel. “Ik woon in Vlaams-Brabant maar kom wekelijks mijn ouders bezoeken in Waregem. Zij brachten mij op de hoogte van dit initiatief”, vertelt ze.

Eerste tattoo

Haar eerste tatoeage brengt wat stress met zich mee. “Mijn peter en opa zijn gestorven aan kanker. Om hen te eren en zowel de actie als het kankeronderzoek te steunen, laat ik een Pink Ribbon op mijn been tatoeëren. En het valt uiteindelijk goed mee”, besluit ze achteraf.