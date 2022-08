Mathias en zijn papegaaien Charlie en Riki zijn sterren in Diksmuide: “We zijn een toeristische attractie”

Mathias Arnoys (30) uit Diksmuide is zot van papegaaien en dat mag iedereen weten. Net zoals je een hond uitlaat, doet Mathias hetzelfde met zijn vogels Charlie en Riki. “Ik kan al niet meer bijhouden hoe vaak we op de foto zijn gegaan deze zomer”, lacht de Diksmuideling.

Als kind al was Mathias in de ban van papegaaien. Hij heeft er vijf thuis, maar met twee gaat hij elke dag op wandel. Charlie, een meisje, is er één jaar en zeven maanden en haar broer Riki is net een jaar jonger. “Van beide heb ik een vleugel geknipt zodat ze niet kunnen wegvliegen”, vertelt hij.

Vaak op de foto

Beroepshalve is Mathias actief in de wegenbouw. Elke dag wandelt hij met zijn twee papegaaien. “Ik woon sinds november in Diksmuide en daar kennen ze me al goed. De burgemeester heeft me zelfs gevraagd om een act uit te werken. Wanneer ik richting het centrum stap, moet ik zeker tijdens het toeristische seizoen verschillende keren op de foto met mijn beesten. De mensen zijn er zot van en dat maakt mij natuurlijk ook blij. Charlie en Riki staan erop dat ik ze dagelijks uitlaat. Het is nooit mijn bedoeling geweest om er bekende vogels van te maken, maar ze trekken alle aandacht naar zich toe.” (GUS)