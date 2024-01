Materniteit van Sint-Jozesfkliniek in Izegem totaal vernieuwd

Sinds 10 januari kunnen de kersverse mama’s in Izegem in een volledig vernieuwde materniteit terecht. “De mama’s en hun pasgeboren baby verblijven er nu in comfortabele en sfeervolle kamers”, zegt dr. Christian Vandeursen, hoofdarts van de kraamkliniek . “En de papa’s kunnen vanaf nu op dezelfde kamer blijven slapen als ze dat willen!”

“Tijdens de verbouwingen verhuisde de materniteit tijdelijk naar een ander vleugel in het ziekenhuis”, zegt dokter Christiaan Vandeursen. “In amper 7 à 8 maanden is de klus geklaard en dat is toch een huzarenstukje. De verbouwde afdeling werd eerst gestript tot op het beton en de hele afdeling werd vanaf nul aangepakt. Nu zijn het geen ziekenhuiskamers meer, maar moderne en comfortabele kamers in warme tinten opgedaan, met sfeervolle verlichting, een keukentje met koffiezet, een grote tafel, meer ruimte voor bezoekers… Het kindje staat nu dicht bij de moeder en niet meer in een afzonderlijke box. De materniteit heeft nog één tweepersoonskamer waar de ruimtes voor beide mama’s voldoende van elkaar kunnen afgescheiden worden om voldoende privacy te waarborgen. Er is één grote kamer voor moeders met een fysieke beperking. Een couveusekindje blijft nu ook op de kamer bij de mama. De monitoring van de couveuse gebeurt centraal.”

Voor de papa’s staat er in elke kamer een zetel die je in een oogwenk in een slaapbank kan omtoveren waarin de papa’s kunnen blijven slapen als ze dat willen.

Getuigen

Sien Gheysen en haar man Jonas Van D’huynslager (schepen in Oostrozebeke) kunnen best getuigen hoe het vroeger was en hoe het nu is in de materniteit. In april 2022 beviel Sien met een keizersnede van Otis, maandag laatst 22 januari werd hun dochtertje Sien met een natuurlijke bevalling geboren.

“Nu in een kamer waar ik niet meer het gevoel heb dat ik in een ziekenhuiskamer verblijf”, zegt Sien. “Een huiselijke sfeervolle kamer waar het voor Jonas en ik nog meer genieten is dan de vorige keer. Een comfortabele kamer met keukentje, koffiezet en ruime koelkast waar al wat drank voor de bezoekers kan in gekoeld worden. Maar we zullen toch ook graag weer naar huis gaan.“

De materniteit heeft nu een team van zes gynaecologen. Dokter Justine Wytsman is er sinds november van vorig jaar bij. Diezelfde maand kwam pediater Ella Lauwers erbij. Zij zal iedere dag consultaties houden in Izegem en twee namiddagen in AZ Groeninge in Kortrijk waarmee de Sint-Jozefskliniek als regionaal ‘nabij’-ziekenhuis vaak samenwerkt. De pediatrie in de Sint-Jozefskliniek is sinds een jaar vernieuwd.