Maten van Peegie bezoeken Roeselaars stadhuis

Het nieuwe stadhuis staat nog flink in de steigers, maar toch is een bezoekje al mogelijk.

De Maten van Peegie bieden hun leden op zaterdag 25 november twee geleide bezoeken aan doorheen de werf. Er is een rondleiding die start om 15.30 uur en eentje om 16 uur. Meteen zetten de Maten hun veertigjarige vereniging even in de spotlights. Ze blikken terug op de verwezenlijkingen van de voorbije vier decennia. Afspraak bij Maat van Peegie Claude Vanbesien in Den Arend om 15.30 uur. Na het bezoek aan het stadhuis, dat 45 minuten duurt, wordt nagekaart in de bovenzaal van Den Arend met hapjes en een drankje. (BCR)