Masterplan voor Torhoutse domein De Warande op komst

De Torhoutse gemeenteraad heeft maandagavond de opmaak van een masterplan voor De Warande aan de Aartrijkestraat goedgekeurd. Het doel van het plan is een globale visie ontwikkelen om het speelplein en de verouderde gebouwen op te waarderen. Ook het parkeren en de toegang tot het domein worden onder de loep genomen.

De oudste gebouwen van De Warande, onder meer gebruikt voor de speelpleinwerking, zijn aan vernieuwing toe. Plus: nu gebeurt het brengen en ophalen van de kinderen via de drukke Aartrijkestraat, wat niet ideaal is. Ook zou er eventueel een lokaal voor scoutsgroep Robrecht van Bethune gebouwd kunnen worden en kan de aansluiting op de oude spoorwegbedding De Groene 62 beter.

Parking mogelijk aan de Warandestraat

“We hebben met het stadsbestuur de gebouwen van de zetelfabriek Leda aan de nabije Warandestraat gekocht”, aldus schepen van Jeugd Lieselotte Denolf. “Dat creëert heel wat kansen. Er liggen tal van, uitdagingen en mogelijkheden op de plank. We willen samen met de eigenaar van De Warande, de vzw Parochiale Werken Decanaat Torhout, en in overleg met de gebruikers en de omwonenden een masterplan opmaken. Daarvoor gaan we een overeenkomst aan met de provincie voor de selectie van een ontwerpteam via WinVorm. Dat is een systeem dat werd opgezet om gemeenten aan goede ontwerpers te helpen voor dergelijke plannen.

N-VA juichte bij monde van Eva Maes de opmaak van het masterplan toe. “Dit kan leiden tot uitbreidingsmogelijkheden voor tennisclub KTG Houtland en een lokaaloplossing voor scoutsgroep Robrecht van Bethune”, zei ze. “Door de aankoop van de site Leda kan er een parking gecreëerd worden aan de Warandestraat, wat de veiligheid enorm zal verhogen. Het delicate wordt de uitbating van de cafetaria. Als je dit als zelfstandige ondernemer wilt doen, wordt het moeilijk om de zaak op een rendabele en efficiënte manier te runnen. Doe je het in bijberoep, dan is de combinatie met een fulltime job erg zwaar.”

Ook Bertrand Vander Donckt (Groen) was blij met de komst van een masterplan voor De Warande. Onafhankelijk raadslid Koen Sap van zijn kant stelde zich vragen bij de kostprijs van een zoveelste studie. Hij onthield zich bij de stemming over het punt.