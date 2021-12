Masterplan voor toekomst van Wijnendale is klaar

De Torhoutse gemeenteraad heeft maandagavond het Masterplan voor de toekomst van het dorp Wijnendale goedgekeurd. Een ontwerpteam nam de huidige situatie onder de loep en stelde het plan op in samenspraak met de bewoners, die input konden geven tijdens onder andere overlegavonden.

Het plan kadert in de oproep ‘DNA van het dorp’ door het provinciebestuur met de Torhoutse gedeputeerde en gemeenteraadslid Bart Naeyaert (CD&V) als een van de bedenkers van het project. Voor vijf West-Vlaamse gemeenten voorziet de provincie financiële steun voor de opmaak van een dorpsplan. Torhout behoort tot de gelukkigen en krijgt 25.000 euro subsidie voor het Wijnendaalse Masterplan. De opdracht werd toevertrouwd aan het Gentse bureau Maat Ontwerpers.

Grootschalige rioleringswerkzaamheden

“In 2024 en 2025 zijn er grootschalige rioleringswerkzaamheden in Wijnendale gepland”, aldus schepen van Stadsplanning Lieselotte Denolf (CD&V). “Zoals bij de huidige vernieuwing van de Torhoutse stadskern zien we er een kans in om het dorp op termijn een nieuw uitzicht en extra dynamiek te geven. Voor de opmaak van het Masterplan werden naast het ontwerpbureau en de bewoners ook diverse externe experts aangesproken. We hebben het voorlopige plan al aan de Wijnendalenaren voorgesteld. Zij zullen betrokken blijven bij de concrete realisatie.”

Toekomstvisie opgebouwd rond vier pijlers

“We zijn ervan overtuigd dat we tot een visie zijn gekomen die Wijnendale zal verbeteren. Tijdens de verschillende participatiemomenten hebben we waardevolle input gekregen, waarmee we aan de slag zijn gegaan. Het Masterplan is opgebouwd rond vier pijlers. Ten eerste de aanleg van nieuwe rioleringen en klimaatvriendelijke straten. Ten tweede de realisatie van meer groen in het dorp en nieuwe verbindingen naar de oude spoorwegbedding De Groene 62. Ten derde het streven om minder, maar beter te bouwen en zo het authentieke dorpskarakter van Wijnendale te behouden. En ten vierde het inrichten van een écht dorpshart met een mooi plein rond de Sint-Jozefskerk en op termijn misschien iets nieuws op de site van de lijnzaadfabriek Vanhulle aan de Alberic Deleustraat.”

Op de Wijnendaalse site Vanhulle heerst nog bedrijvigheid, maar in de toekomst zal de onderneming, die nu al grotendeels in Doornik gevestigd is, wellicht helemaal verhuizen.

N-VA positief over het Masterplan

Eva Maes (N-VA) reageerde positief. “Het boeiende aan een Masterplan is dat er wordt nagedacht op middellange en lange termijn”, zei ze. “Waar willen we met het dorp naartoe? De hete hangijzers van de 21ste eeuw worden in kaart gebracht. De vraag naar groene en kwalitatieve buurten, een visie op ruimtelijke ordening en de noden en wensen van de mensen in de dorpskern: we vinden het allemaal in het plan terug. We willen graag meebouwen aan de toekomst van Wijnendale en keuren met onze partij het Masterplan dan ook goed.”

Ook Sien Lagae (Groen) en Ine Debruyne (Vooruit) lieten nog even hun licht schijnen over de plannen. Maar uiteindelijk werd het punt unaniem goedgekeurd.