Masterplan ’t Steedje Oudenburg gaat voor meer ruimte en groen en minder verkeer

Na drie dagen hard werken, kon het studiebureau BUUR, samen met de provincie het Masterplan ’t Steedje voorleggen aan de bevolking tijdens een publieksmoment in cc Ipso Facto.

Begin 2021 zette de provincie West-Vlaanderen het licht op groen voor de ontwikkeling van een masterplan voor het historische centrum van Oudenburg, dit binnen het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma voor de Kustzone, afgekort T.OP Kustzone.

“Oudenburg is de eerste stad uit het hinterland die geselecteerd is voor dit programma, waarvoor de provincie samen met Vlaanderen de grote krijtlijnen uittekent”, zegt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Sabien Lahaye-Battheu.

Meer open ruimte en groen

In deze toekomstvisie voor Oudenburg gaat de aandacht naar enkele belangrijke elementen. Vooreerst blijft de focus op het historische hart van de stad met respect voor de structuur. Uit het ontwerp blijkt dat het centrum meer open ruimtes en meer groen moet krijgen, met wandel- en fietsverbindingen.

Opmerkelijke voorstellen in het masterplan is het her aanleggen van het kerkpark. Daar wil de stad de oude ommuring weg, zodat het een open ruimte wordt met in de aanpalende Kapellestraat alleen nog parkeermogelijkheid aan de kant van de huizen. “Dit moet echt een open ruimte worden”, aldus de burgemeester. “We willen de omgeving ook verkeersluw maken. Dat geldt trouwens voor de hele binnenstad. Daarvoor komt er meer parkeergelegenheid, zoals onder meer aan de Abdijhoeve.”

Vrijetijdsite

Dit masterplan stelt ook de uitbreiding van cc Ipso Facto voor met een aanbouw achteraan. “Dit zou een echte vrijetijdsite kunnen worden, met alles van cultuur onder een dak. Dat betekent dat we de bibliotheek en de muziekschool naar daar zouden overbrengen, zodat dit een echte belevingsplek wordt. Ook de harmonie zou daar dan kunnen repeteren.”

“Nog deze legislatuur willen we al de plannen voorleggen, zodat 90 procent binnen de tien jaar kan worden gerealiseerd”, besluit burgemeester Anthony Dumarey. (LIN)