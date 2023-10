Masterplan DNA Passendale stelt drie ambities voorop

Heel wat inwoners hebben donderdagavond de voorstelling van het masterplan DNA Passendale bijgewoond. Het project stelt drie ambities voorop: Passendale om in te wonen, Passendale om in te circuleren, Passendale om in te verblijven.

Het project werd van bij de start gedragen door de inwoners die er volop aan meehielpen. De uitwerkers van het masterplan waren onder de indruk over hoe fier de Passendalenaars zijn op hun dorp.

Toekomstige ontwikkelingen

Het project stelde drie ambities voorop: Passendale om in te wonen, Passendale om in te circuleren, Passendale om in te verblijven, waarbij de nadruk ligt op wandelroutes, sportinfrastructuur, speelpleintjes, groenzones.

Het masterplan is het resultaat van heel wat onderzoek. Het plan vormt een kader voor toekomstige ontwikkelingen. Het is een leidraad voor het huidige bestuur, maar ook voor de volgende legislaturen.

Meer ruimte voor jeugd

Het plan is moeilijk nu helemaal te realiseren, maar sommige verkeersmaatregelen en ook het renoveren van de oude gemeenteschool zijn prioritair.

De aanwezige inwoners waren heel enthousiast, andere minder en ook realistisch. “Men mag van mij onmiddellijk beginnen” aldus een jeugdige aanwezige. “De makers van het plan hebben enkele pijnpunten blootgelegd. Zo hebben we als jeugd te weinig ruimte en groen en dit plan kan een oplossing bieden.”

Financiën

Een meer oudere inwoner reageerde realistisch. “Dit plan is goed en brengt vele nieuwe elementen aan het licht. Maar eerlijk gezegd de financiën zijn er niet om het uit te voeren. Het is een van de vele plannen die voorgesteld worden maar waarvan er soms heel weinig terechtkomt. Wel zitten er mooie en juiste elementen in.”

Een andere aanwezige vond dat samen mogen nadenken en meewerken aan dit plan al een pluspunt is.