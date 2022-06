Massale belangstelling voor 200 Jaar Oostendse Brandweer in Wellington Hippodroom

De Oostendse Brandweer bestaat 200 jaar en dat moest gevierd worden. De Brandweerverbroedering zorgde voor een speciaal feestprogramma, dat vandaag zijn apotheose kent met een open deur in de brandweerkazerne en in de Wellingtonrenbaan.

“Onze kazerne is te klein om veel volk te ontvangen en onze veelzijdige capaciteiten te demonstreren”, vertelt voorzitter Rik Cooleman. “Daarom hebben we de Wellingtonrenbaan afgehuurd. Dankzij het mooie weer is er reeds van deze morgen vroeg een massale opkomst. Hele families, met grootouders en kinderen, komen ons wagenpark bewonderen en de demonstraties in verband met veiligheid en brandalarm bijwonen. In de hall kunnen de kinderen ook Incidenten City bewonderen, een volledig lego-dorp, waarin de kinderen een zoektocht kunnen doen en meedoen aan de wedstrijdstrijd. Op de stand van Bellewaerde kunnen de mensen eens ervaren hoe het voelt om over kop te gaan met een wagen.

We hebben ook het geluk dat de vedetten van ‘Onder Vuur’ aanwezig zijn om de trailer van het tweede seizoen van hun populair feuilleton voor te stellen. Louis Talpe en Alissia Sartor zijn vanmorgen present, Sam Lowyck komt deze namiddag.

Deze morgen is ook de MUG-helikopter geland, wat altijd voor spektakel zorgt. Het publiek kan de oude ladderwagen, jaren 1970, met logo van de stad Oostende bewonderen. We hebben die laten overkomen van tegen de Duitse grens en die staat opgesteld in de Wellingtonstraat. Een zevental oldtimers toeren de hele dag door de stad. In totaal staan meer dan vijftig brandweerwagens opgesteld op de Wellingtonrenbaan. Voor de hele organisatie zijn er meer dan 150 mensen, brandweerlui, familie en vrienden vrijwilligers opgetrommeld om van dit evenement een topdag te maken. We hopen dat het weer oké blijft en dat er nog honderden, duizenden bezoekers naar de Wellingtonrenbaan en naar de brandweerkazerne zullen afzakken!” (FRO)