Massaal honden gedumpt: asiel zit bomvol en moet opnamestop invoeren

Dierenasiel Het Blauwe Kruis Brugge zit bomvol. Het moet zelfs een opnamestop invoeren en met wachtlijsten werken omdat het de grote toevloed aan honden niet langer aankan. “Heel veel jonge en grote honden worden gedumpt, terwijl er bijna geen nieuwe adoptanten zich melden”, zucht Anne Lagrou, woordvoerder van het Brugse dierenasiel.

Een aanhoudend geblaf weerklinkt in dierenasiel Het Blauwe Kruis Brugge. Meer en luider dan ooit. Het asiel zit op zijn limiet. Het maximum is bereikt, er kan geen enkele hond meer bij. “We zijn nu verplicht om met een wachtlijst te werken”, zucht Anne Lagrou, woordvoerder van Het Blauwe Kruis Brugge. “De situatie is echt afschuwelijk.”

Elk hok van het asiel is gevuld, er is geen enkele plaats meer vrij. “Op dit moment vangen we meer dan zestig honden op. Gelukkig hebben we een ruime accommodatie en kunnen we voor de meest kwetsbare honden een beroep doen op gastgezinnen. Maar we zijn aan ons absoluut maximum. Niet alleen qua capaciteit, maar ook op het vlak van mensen die de dieren moeten verzorgen. Het heeft geen zin om nog meer honden op te nemen en alle hokken tjokvol te steken, als we hen niet goed kunnen verzorgen. Elk dier moet zijn eten, drinken, verzorging en wandeling hebben, elk dier heeft recht op een proper hok. We zijn constant op zoek naar bijkomende vrijwilligers om ons te helpen.”

Jonge, grote honden

Bij de honden die momenteel opgevangen worden, is er een duidelijke rode draad te zien. “De doorsnee hond bij ons is jong maar groot en door hun baasje gedumpt. Tja, op een bepaald moment vinden sommige mensen dat ze een hond in huis moeten halen, maar dan blijkt het toch te veel werk of blijkt hij toch groter te worden dan gedacht… En dan dumpen ze hun huisdier als een stuk vuil.”

Het Blauwe Kruis Brugge heeft zijn maximumcapaciteit bereikt. © Davy Coghe

Opvallend: ook de andere West-Vlaamse asielen zitten bomvol en zien hetzelfde fenomeen. Naar de oorzaak van de zeer plotse stijging van vooral grote honden heeft ook Het Blauwe Kruis Brugge het raden. “De coronacrisis ligt toch al even achter ons, dus dat lijkt me geen reden meer te kunnen zijn. Ik vrees dat het een samenloop van verschillende factoren is.”

“De energiecrisis zal ongetwijfeld een rol spelen. Een grotere hond heeft voldoende tijd en ruimte nodig, en brengt ook hogere kosten met zich mee dan een kleine hond. Hoe groter het dier, hoe hoger de kosten. En sommigen besparen dan blijkbaar op hun dier. Daarnaast zijn er ook veel meer inbeslagnames in vergelijking met vroeger. Dat is een goede zaak, want dat zijn dieren die uit een penibele situatie gered worden. Maar dat zorgt wel voor extra druk bij de dierenasielen.”

Roemeense honden

De instroom is groot, de uitstroom daarentegen zéér laag. “Er melden zich zeer weinig kandidaten om een hond, en dan nog zeker een grote, te adopteren. Voor oudere honden, die bijvoorbeeld binnengebracht worden omdat hun baasje gestorven is, is er weinig tot geen interesse. Weinig mensen willen een oudere hond, die vaak al wat zwaarlijvig is en wat meer medische verzorging nodig heeft. Enkel voor puppy’s jonger dan 1 jaar is er interesse. Daarenboven duiken er steeds meer initiatieven op om honden uit Roemenië, Hongarije of Spanje te redden. Wie zo’n hond in huis haalt, doet dat niet meer bij ons. En dan blijven onze asielen propvol zitten.”

(Olivier Neese)