Massa volk genoot van de Berenfeesten in Meulebeke: “Deze editie overtreft zowaar alle andere”

Zondag 3 juli 2022 was er een nieuwe editie van de Berenfeesten in Meulebeke. Na twee jaar wachten, kon feestvierend Meulebeke nog eens uit de bol. Alle verwachtingen werden overtroffen.

“Zelden of nog nooit gezien”, hoorden we van de organisatoren van de Berenfeesten. “Deze editie overtreft zowaar alle andere.”

“We hebben een schitterend programma uitgekiend met optredens voor iedereen. Op het hoofdpodium verwelkomen we Yves Segers, Camille, de Romeo’s, Mama’s Jasje en The Amazing Flowers. De jeugd komt aan zijn trekken op het Bère Total podium in het park.”

“Met Carlos Delaere, Larry, als onze nieuw ridder kan het ook niet meer stuk, de schepenzaal zat afgeladen vol en de mensenmassa voor het namiddagprogramma overtrof onze stoutste verwachtingen”, aldus Filip Vanluchene, voorzitter van de gemeentelijke feestcommissie.

Meulebeke bewees nog maar eens een bruisende gemeente in beweging te zijn. (LB)