Maspoe is nieuwe organisator Kortrijk Loopt

‘Kortrijk Loopt’ is een begrip in Kortrijk en ver daarbuiten. Met een nieuwe organisator wil het event zich de komende jaren nog sterker verankeren binnen het programma van Sinksen.

Pinkstermaandag staat al meer dan 40 jaar met stip in de agenda van vele lopers. Wat bij de start de naam ‘Sinksenjogging’ kreeg, is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige ‘Kortrijk Loopt’. Ook de organisatie kwam in de loop der jaren enkele keren in andere handen. Waar de Sportdienst dit aanvankelijk deed in samenwerking met de brandweer en de lokale atletiekclub, werd dit vanwege de groeiende nood aan expertise uitbesteed aan derden voor wie het organiseren van een dergelijk event hun corebusiness is. Sinds 2014 was Golazo de organisator met steevast een mooi deelnemersaantal. Tijdens de coronajaren moest een aangepast format (nl. lopen in tijdslots) tegemoetkomen aan de verzuchting van vele mensen om toch te kunnen lopen.

Maspoe organiseert editie 2023

In 2022 eindigde de overeenkomst met Golazo. Met Maspoe werd nu een nieuwe organisator gevonden. “Met Maspoe als nieuwe organisator willen we een duurzame samenwerking aangaan die Kortrijk Loopt in de lengte der jaren verder verankert in het programma van Sinksen”, aldus schepen van Sport Wouter Allijns. “Het is dé gelegenheid voor de vele lopers van Kortrijk om een sportieve uitdaging aan te gaan en zich na afloop te begeven in het feestgedruis van onze bruisende stad.”

Uitdagend parcours langs toeristische hotspots

De loopwedstrijd vindt opnieuw plaats op Pinkstermaandag 29 mei met start om 10 uur (6 km) of 10.45 uur (11 km). Start en aankomst situeren zich op de nieuwe atletiekpiste van SC Wembley. Vandaar loopt het parcours naar Kortrijk Weide. Dit nieuwe stadsgedeelte beschikt over het evenementenplein Nelson Mandelaplein met de evenementenhal Depart en een Urban Sports Park. Daarnaast vind je er het olympisch en subtropisch zwembad LAGO Kortrijk Weide en Hangar K, een co-creatiehub voor ondernemers. Kortom: een creatieve en sportieve biotoop voor dynamische ondernemers. De lopers verlaten Kortrijk Weide via de Ronde van Vlaanderenbrug. Deze brug overspant de Leie en is een dagelijkse trekpleister voor sporters. Sinds kort prijkt er zelfs sportieve streetart onder de brug. De route loopt verder langs de Broelbrug, omringd door de 2 iconische Broeltorens. De ene deed dienst als controlepost voor het verkeer op de Leie, terwijl de andere gebruikt werd als wapenopslagplaats. Het parcours leidt ook langs het Astridpark, de groene long van Kortrijk. Het park werd uitgebreid met een minigolfterrein en speeltuigen en is een absolute aanrader om even te vertoeven. De aankomst bevindt zich opnieuw aan de atletiekpiste SC Wembley. Wie het parcours van 11 kilometer volgt, maakt nog een extra lus langs Stadspark ‘t Plein en domein V-Tex en het Gebroeders Van Raemdonckpark.