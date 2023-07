Martine Tanghe en Michel Delbaere ontvangen prestigieus ereteken van koning Filip

Twee West-Vlamingen krijgen morgen, tijdens onze nationale feestdag, een ereteken uit handen van koning Filip. Het van Bissegem afkomstige nieuwsanker Martine Tanghe en Crop’s-oprichter Michel Delbaere mogen zich respectievelijk Commandeur in de Kroonorde en Grootofficier in de Leopoldsorde noemen.

In het Staatsblad verscheen deze ochtend, net voor de nationale feestdag van morgen, welke Belgen een adellijke titel of ereteken opgespeld krijgen. De voorbije tien jaar verhief koning Filip zeven West-Vlamingen in de adelstand. Daar komen morgen geen extra namen bij, maar twee provinciegenoten mogen een prestigieus ereteken in ontvangst nemen.

De bekendste naam op de lijst is ongetwijfeld Martine Tanghe (67). Het van Bissegem afkomstige voormalige VRT-journaalanker wordt morgen Commandeur in de Kroonorde. Ze was liefst 42 jaar lang bij meer dan een miljoen Vlamingen het vertrouwde gezicht dat dagelijks het nieuws tot in de huiskamers bracht. In november 2020 ging ze op haar 65ste met pensioen. Haar laatste Journaal werd door meer dan twee miljoen mensen bekeken.

Koning Filip bewondert Martine Tanghe om haar correct en helder gebruik van het standaard-Nederlands en schenkt haar daarom dit ereteken. Andere Commandeurs in de Kroonorde zijn onder meer Willy Naessens, Gaston Berghmans, Steven Spielberg en Annemie Struyf.

Een beeld uit 2015, toen Martine Tanghe, samen met Wim De Vilder, de eer had om koning Filip en koningin Mathilde in de studio van Het Journaal te ontvangen. © BELGA

Oprichter van Crop’s

Naast Martine Tanghe mag nog een tweede West-Vlaming een ereteken in ontvangst nemen. Ondernemer Michel Delbaere (70) is vanaf morgen Grootofficier in de Leopoldsorde. Hij richtte in 1977 het diepvriesgroentenbedrijf Crop’s op, gesitueerd in de Wielsbeekse deelgemeente Ooigem. Het bedrijf groeide ook uit tot een belangrijke producent van kant-en-klaarmaaltijden en is 46 jaar na de start internationaal actief en gerespecteerd.

Delbaere was van 2012 tot 2015 ook voorzitter van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. Hij werd op 5 februari 1953 in Oostende geboren en bekleedde tijdens zijn carrière tal van topfuncties. Sinds 2016 is hij voorzitter van de raad van bestuur van het Ardooise textielbedrijf Sioen en is hij onder andere lid van het directiecomité van het Verbond van Belgische Ondernemingen. De man is ook gewezen voorzitter en bestuurslid van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie.

Als Grootofficier in de Leopoldsorde vervoegt hij een select gezelschap, met onder andere Siegfried Bracke, Alexander De Croo, Dirk Frimout en Ulla Werbrouck.