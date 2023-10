Martine stijlvol met pensioen

Martine Declercq zal vrijdag 22 september niet snel vergeten. “Het was mijn laatste werkdag bij Globus in Lendelede, waar ik tien jaar werkte”, zegt Martine. “Tot mijn grote verrassing werd ik ’s morgens thuis afgehaald door een chauffeur met een Volkswagen Kever, mijn lievelingsauto. Aan de winkel stonden mijn collega’s mij op te wachten.”

Martine Declercq (60) is de partner van Claude Legrand, de moeder van Dwight en Django en de grootmoeder van Matteo, Myrthe en Flynn. Ze werkte tien jaar in de Globus Bazar langs de Rijksweg in Lendelede, dat sinds de uitbreiding en renovatiewerken HandyHome Globus heet. “De afdeling huishouden was mijn terrein. Ik deed die job graag en had gelukkig ook een goede band met mijn collega’s.”

“De collega’s zullen haar zeker missen”, zegt beste vriendin Jasmina Lafaut. “Toen ik zeven jaar geleden in de Globus kwam werken, ontfermde Martine zich over mij. Ze was eigenlijk als een mama voor mij. We spraken haar ook aan als moeder.”

Lievelingsauto

Vrijdag 22 september was Martines laatste werkdag. “Ik stond op het punt om te vertrekken toen een chauffeur van Old Car Drivers bij mij thuis in Izegem aanbelde. Hij bracht me na een ommetje met een goudkleurige Kever, mijn favoriete auto, naar de Globus. Toen we de parking op reden, stonden alle collega’s samen met zaakvoerders Patrick en Ria buiten om me te verwelkomen. ’s Middags mocht ik met de collega’s én mijn man mee naar All You Can Friet iets verderop.”

Juwelen

Martine zal ongetwijfeld haar collega’s missen, maar zich vervelen zal ze niet doen. “Ik baatte enkele jaren Het Kralenhoekje uit, vlakbij Delhaize in Izegem, waar ik benodigdheden verkocht om handgemaakte juwelen te maken en ook workshops gaf. Ik stopte met het winkeltje maar doe nu nog hetzelfde via mijn Facebookpagina ‘Purple Madness Creations’. Daarnaast geef ik twee vrijdagen per maand workshops juwelen maken. En op zaterdag 21 en zondag 22 oktober stel ik bij mij thuis in de Lodewijk de Raetlaan 28 de conciërgewoning van de firma Deceuninck-Deforce met nog enkele collega’s onze eigen creaties tentoon.” (IB)