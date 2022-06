Martine Lesaffre: “Ik ben gelukkig in onze zaak in Mariakerke”

Martine Lesaffre (68) baat sinds haar vertrek in de politiek de horecazaak Leffe Beach uit. Ze was twaalf jaar schepen in Oostende, maar daar kwam na de gemeenteraadsverkiezingen een einde aan. Ze miste het sociaal contact en nam de horecazaak van haar dochter over op de zeedijk van Mariakerke. “Ik heb hier elke dag een vakantiegevoel”, vertelt Martine Lesaffre.

Martine Lesaffre was heel lang actief in de politiek bij Open VLD in Oostende, waarvan twaalf jaar als schepen. Zo was ze onder meer bevoegd voor burgerlijke stand en heeft ze heel wat huwelijken voltrokken in de stad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen werd ze geen schepen meer en stopte ze volledig met politiek. Daar kijkt Martine nog altijd met een dubbel gevoel op terug.

Wat doe jij momenteel nog allemaal, Martine?

“Mijn dochter had een horecazaak in Mariakerke, maar zij wilde dat niet meer verder doen. Ze wilde een ander leven met meer vrije tijd. Mijn man en ik hebben toen beslist om dat samen verder te zetten. Dat is ondertussen al drie jaar geleden. Na de stopzetting van mijn politieke carrière was mijn sociaal leven stilgevallen. Het toeval wilde dat mijn dochter toen net wilde stoppen met de zaak. Voor mij was dit de ideale manier om weer onder de mensen te komen. Ik stond altijd al graag ten dienste van de mensen.”

De meeste mensen denken eerder aan uitbollen, terwijl jij een nieuwe uitdaging bent aangegaan?

“Tijdens corona hebben we gemerkt wat het is om de hele tijd thuis te zijn en dat was totaal niet aan de orde voor ons. Zolang mijn gezondheid meewil, zie ik dat nog zitten. We zijn ook omringd door goed personeel. Ik heb ook de luxe om tussendoor eens wat rust te nemen. Ik kan het op mijn eigen tempo doen.”

Drie jaar geleden stopte het politieke verhaal voor jou, hoe blik je daarop terug?

“Mijn jarenlange politieke inzet was inderdaad plots gedaan. Ik had nochtans de tweede meeste voorkeursstemmen voor onze partij en dat van op de 41ste plaats. Een stukje van mijn hart was weg. Het is jammer hoe alles toen gelopen is. Ik wist ook dat ik geen zes jaar schepen meer zou kunnen zijn gezien mijn leeftijd, maar als je zoveel stemmen haalt en op de tweede plaats eindigt voor je partij qua stemmen na Bart Tommelein, dan had ik toch nog op een schepenambt gehoopt. Ik deed mijn job doodgraag, maar er werd anders over beslist. Enfin, het is nu voorbij.”

Was het moeilijk om dat achter je te laten?

“Het was moeilijk door de manier waarop. Ze zeggen altijd dat het eigen is aan de politiek. Ik heb daar nooit in geloofd. Ik had het volste vertrouwen, maar ik ben toch een stuk ontgoocheld. Ze zeiden, je weet dat toch, maar ik wist het niet.”

Ben je nu blij met de nieuwe wending?

“Het was de voorbije jaren door corona niet altijd gemakkelijk, maar we hebben toch geprobeerd om elke dag takeaway aan te bieden. Op die manier waren we elke dag bezig. We konden de zaak blijven onderhouden en we hadden contact met de mensen. Het was ook voor veel mensen in de bedrijfswereld een bezinningsmoment om eens alles onder de loep te nemen en dat hebben wij ook gedaan. We zijn daar achteraf ook wel tevreden mee.”

Jullie hadden vroeger al enkele bekende horecazaken, zoals de Faro en Leffe Café?

“Als je onderneemt kan je ook eens tegenslag hebben. Het Leffe Café op het Wapenplein werd afgebroken. Later is ook de Faro gesloten. Er is niemand die iets negatiefs wil tegenkomen in het bedrijfsleven, maar het is de realiteit. Het is volgens mij ook geen schande. We werden geconfronteerd met het feit dat mensen anders gaan eten en we kregen onze vaste kosten niet onder controle. Mijn man heeft nochtans keihard gewerkt in die zaken, maar het zat gewoon tegen. Op den duur zit je in een vicieuze cirkel.”

Jullie werken nu voor het eerst samen in de zaak?

“Vroeger deden we elk ons eigen ding. Nu houden we de zaak samen open. Dat was even wennen omdat we altijd heel zelfstandig ons eigen ding hebben gedaan, maar het lukt. We zijn ondertussen al 27 jaar samen.”

Je bent gelukkig in Mariakerke?

“Zeker. Ik heb hier echt elke dag een vakantiegevoel. Ik voel me hier echt goed. Je ziet de zee. Als het mooi weer is zie je de mensen aankomen en zich installeren op het strand. Het is veel leuker om op die manier te kunnen werken dan als je op een muur uitkijkt ergens in het centrum. We zijn ook heel blij met het publiek in Mariakerke. Er komen steeds meer mensen wonen. We zien heel veel mensen die langskomen met een folder onder de arm voor ze een appartement gaan bezichtigen. Vaak zien we hen nadien terug als ze de compromis hebben getekend en zo hebben we al een vast cliënteel opgebouwd. Het is leuk om mee te kunnen leven met de mensen.”