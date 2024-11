Na een kwarteeuw dienst werd in AD Delhaize in de Watervalstraat afscheid genomen van Martine Cappelle. Haar carrière begon op 2 september 1999. Jarenlang was ze de hoofdkassierster. Eerst in de Spar-winkel in de Motestraat, sinds 2019 bij Delhaize in de Watervalstraat. Goed voor 25 jaar trouwe dienst. Ze werd door haar collega’s in de bloemetjes gezet. (foto SB)