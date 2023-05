Martine D’haene (68) wordt 37ste ridder in Orde van de Grote Beer: “Stilzitten is niet aan mij besteed”

Het is een jarenlange traditie dat de Berenfeesten in Meulebeke ingezet worden met de riddering van een verdienstelijke Meulebekenaar. Op zaterdag 1 juli is het opnieuw zover. Dit jaar koos de feestcommissie resoluut voor Martine D’haene (68) als 37ste ridder, in opvolging van Carlos Delaere. Martine is daarmee de achtste vrouw die deze titel verdient en ze treedt zo in de voetsporen van haar ma, wijlen Maria D’heygers, die in 1992 opgenomen werd in de Orde van de Grote Beer.

Martine D’haene werd op 30 januari 1955 geboren om 3 uur ’s morgens in Tielt als zevende telg in het gezin van Honoré D’haene en Maria D’heygers. “Thuis waren we met negen kinderen: Carlos, Bernice, Norbert, Nicole, Arnold, Marleen, Martine, Geert en Filip”, steekt Martine van wal.

“Pa werkte bij Bekaert in Zwevegem, hij was een echte huisduif. Ons ma was niet alleen een bezige huisvrouw, maar was eveneens vanaf 1970 politiek geëngageerd. Ze was de eerste vrouwelijke schepen in Meulebeke. Daarenboven had ze een boontje voor de toenmalige KAV, het huidige Femma, waarbij ze meer dan twee decennia lang voorzitter was. Haar sociaal engagement was voor velen een toonbeeld. Na mijn lagere school, die ik aan het Sint-Lutgardisinstituut doorbracht, bleef ik nog drie jaar in Meulebeke om er het lager middelbaar onderwijs te volgen.”

“Daarna ging het richting Tielt waar ik in contact kwam met het Heilig Familie instituut. Ik volgde er de Wetenschappelijke B-richting en was er intern. Het waren heerlijke jaren. Ook de twee jaren voor mijn studies onderwijzeres vergeet ik nooit. We genoten van een zekere vrijheid, gingen kleinkunstavonden bijwonen, en ik volgde voordracht en dictie bij Herman Verschelden”, vertelt Martine.

“Mijn vrije tijd ging volledig op in het Chiroleven”

“De vrije tijd die ik als kind en als tiener had, ging volledig op in het Chiroleven. Vanaf mijn zeven jaar trok ik met broers en zussen naar het wekelijks Chirogebeuren, maakte alle kampen en uitstappen mee, kortom ik werd klaargestoomd om als leidster de groep van negen- en tienjarigen te begeleiden samen met Marie-Jeanne Vanrobaeys. Het goede voorbeeld hiertoe kreeg ik van mijn leidster Marie-Christine Vergote. Na mijn studies heb ik vier jaar interims vervuld. Ondertussen huwde ik op 2 juli 1977 met Noël Wanseele.”

“Op 1 oktober 1979 kon ik dan definitief aan de slag als leerkracht zesde leerjaar aan het Sint-Lutgardisinstituut in Meulebeke. Het was een zalige tijd zowel met de leerlingen als met de collega’s. Vanaf 2006 werd ik zorgleerkracht. Mijn hart lag steeds bij het motiveren en begeleiden van zwakkere leerlingen. Zelfs toen ik op 30 juni 2013 op TBS kon gaan, heb ik nog wekelijks anderhalf uur metend rekenen gegeven aan de zwakke leerlingen tot corona me een halt toeriep in 2020”, zegt Martine.

“Ik hielp ondertussen waar het kon: begeleiden van activiteiten, zeeklassen, uitstappen, bezoeken… Ondertussen was ik acht jaar voorzitter van Femma, nu nog steeds kernlid en secretaris, en werd ik op vraag van pastoor Claerhout medewerker bij het opstellen van het parochieblad.”

Astrologie

“Stilzitten staat niet in mijn woordenboek. Dat weet priester Rudi eveneens, want ik neem nu het secretariaat waar van de Pastorale Eenheid Elisabet, van de werkgroep Kerk en Leven, van de kerkfabriek Sint-Antonius, en van de schoolraad kleuterschool Sint-Lutgardis en de Sint-Amandusschool. Ik ben lid van Okra, Samana, de Gezinsbond en van VIM Tielt. Verder ben ik lid van het zangkoor Crescendo en van het dagelijkse bestuur van de cultuurraad. In wzc De Zonnewende sta ik de zaterdagnamiddag in het cafetaria en iedere derde donderdag van de maand houden we er met enkele leden van Crescendo een zangstonde bij de personen met dementie. Samen met enkele ex-collega’s volg ik nu ook astrologie. Stilzitten? Nee, dat is niet aan mij besteed.”

De riddering van Martine D’haene als 37ste ridder in de Orde van de Grote Beer heeft plaats op zaterdag 1 juli in het kasteel Ter Borcht om 17 uur.