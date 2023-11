Martine Debouvere of de ‘mascotte van huize Debouverie’ wordt feestelijk uitgewuifd

Voor de mascotte van krantenwinkel Huize Debouverie zit de actieve beroepsbezigheid erop. Martine Debouvere uit de Meibosstraat, door iedereen gekend in de gemeente, is zestig geworden en begint straks aan een nieuwe episode uit haar leven. Volgens Stijn Manhaeghe, de uitbater van krantenwinkel huize Debouverie, werkt Martine al 33 jaar in zijn krantenwinkel. “Martine is een joviale dame die altijd heel vriendelijk is voor de klanten, die dan op hun beurt graag door haar bediend worden. Ik heb er geen andere bewoording voor dan dat zij de mascotte is van onze zaak. We zullen haar echt missen.” We lieten Martine ook even aan het woord. “Ik heb hier altijd heel graag gewerkt. Ik ben hier gestart onder de eerste uitbaters Noël en Antoinette en sinds 2002 met Stijn. Voor mij start nu een nieuwe episode uit mijn leven, waar ik toch even zal moeten aan wennen. Nu krijg ik meer vrije tijd voor mijn man Geert Derudder, mijn dochters Hanne en Lynn en mijn kleinkind. Mijn moeder is er intussen ook al 94 jaar geworden en het spreekt voor zich dat ik geregeld bij haar op bezoek ga. Toch wil ik na de winter meer tijd maken voor leuke dingen zoals fietsen en ik ben ook van plan om een fraaie moestuin aan te leggen en mijn eigen groentjes te kweken. Van die hobby droom ik immers al jaren”. Op de foto zien Martine Debouverie die feestelijk wordt uitgewuifd in huize Debouverie. (CLY/foto CLY)