Martin (77), bezieler van één van ‘s lands mooiste kerststallen, zoekt opvolger om toekomst veilig te stellen

Martin Vanden Broucke is 77 en nog steeds de bezieler van de gigantische kerststal op het Heldenplein in Heist en de tientallen sfeervolle kerstbomen die je in Ramskapelle vindt tijdens de feestperiode. Al 15 jaar lang werkt hij met hart en ziel aan de voorbereiding, de opbouw en de nazorg van de jaarlijkse kerststal die menig toerist en inwoner kan verleiden met zijn kerstpracht.

Helaas maakt Martin zich grote zorgen om de toekomst van zijn kerststal. Hij wordt een dagje ouder en kan dat natuurlijk niet blijven volhouden. Daarom is hij dringend op zoek naar een overnemer en vrijwilligers om dit stukje kersttraditie in ere te blijven houden. Voel jij je geroepen om de toekomst te verzekeren van de kerststal in Heist? Neem dan contact op met Martin via het nummer 0477 59 32 47.

In het verleden financierde Martin zijn kerststal met de opbrengst van zijn 2.000 liter vissoep die hij maakte tijdens Vistival, maar die inkomsten zijn er nu niet meer dus moet hij tegenwoordig de aankleding en herstelling van de kerststal bekostigen met eigen middelen. En dat weegt door. Verenigingen of personen die hem financieel een hart onder de riem willen steken zijn dus ook meer dan welkom. (MM)