Martin (75), bezieler van één van ‘s lands mooiste kerststallen, zoekt vrijwilligers om toekomst veilig te stellen: “Traditie mag niet verdwijnen”

Op zijn 75ste is Martin Vanden Broucke nog steeds de drijvende kracht achter de reusachtige kerststal op het Heldenplein in Heist en de tientallen kerstbomen die Ramskapelle en bij uitbreiding Knokke-Heist extra gezellig zullen maken tijdens de eindejaarsperiode. “Ik maak we wel zorgen over de toekomst van mijn project, want ik ben op zoek naar vrijwilligers die in de toekomst een handje kunnen helpen bij het intensieve werk dat mijn passie met zich meebrengt.”

Gepensioneerd én gepassioneerd: zo valt Martin Vanden Broucke uit Knokke-Heist het best te omschrijven. Hij bouwt niet alleen zijn reusachtige kerststal op het Heldenplein, een traditie ondertussen, maar plaatst ook meer dan 100 kerstbomen in het straatbeeld. “Voor mij is dit pure ontspanning. Het doet deugd om te horen en te zien hoeveel mensen foto’s nemen van de stal en genieten van de gezellige straten”, glimlacht Martin.

Martin is duidelijk trots op zijn kerststal op het Heldenplein in Heist. De gewezen beenhouwer en traiteur is ondertussen al meer dan tien jaar de drijvende kracht achter de stal op het plein. Jaar na jaar werd de decoratie uitgebreider én gedetailleerder. Dat de indrukwekkende stal van meters breed én hoog tot de verbeelding spreekt, bewijzen de duizenden mensen die tijdens de kerstperiode halt houden in Heist om foto’s te nemen.

De opbouw van de indrukwekkende stal op het Heldenplein begint op 3 december en vier dagen later zou alles moeten geïnstalleerd zijn. De stal blijft er staan tot 9 januari. Hij denkt evenwel na over de toekomst. “Het wordt niet eenvoudig om vrijwilligers te vinden die belangeloos willen meehelpen, want ze moeten ook over materiaal beschikken. Dus ja, ik maak we wel zorgen over de toekomst van mijn project, want ik ben op zoek naar vrijwilligers die in de toekomst een handje kunnen helpen bij het intensieve werk dat mijn passie met zich meebrengt. Ik ben eigenlijk ook op zoek naar enkele jongere mensen.”

(MM)