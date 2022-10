Martijn is kersverse Looi-deken van Oostrozebeke

In landelijk Oostrozebeke bestaat er een heel sterke Sint-Elooistraditie. Die traditie werd even opgeschort door de coronapandemie, maar dat behoort nu volledig tot het verleden, waardoor de traditie meteen weer werd opgepikt. Intussen heeft de landelijke familie de nieuwe Looi-dekens aangeduid. Die worden straks gevierd op het jaarlijkse Looi-viering. Bij de heren werd de 29-jarige Martijn Van Der Straeten uit de Breestraat verkozen tot nieuwe Looi. We gingen de jonge landbouwer even opzoeken. “Ik woon op de grens van Oostrozebeke in de Wielsbeekse Breestraat. Gezien er in Wielsbeke geen KLJ bestaat, ben ik al sinds mijn 14 jaar lid van de Oostrozebeekse KLJ en daar voel ik me zeer goed bij. Ik ben gewoon lid, maar neem wel deel aan alle activiteiten. Intussen ben ik lid geworden van de Oostrozebeekse Landelijke Gilde. Gezien ik nog vrijgezel ben, doe ik dit vooral voor het sociaal contact. Mijn vriendenkring bestaat uit de KLJ en de Landelijke Gilde. In mijn vrije tijd lees ik ook graag, vooral geschiedenisboeken. Daarnaast ben ik muziekliefhebber, met een voorkeur voor gitaarmuziek en rappers.”

Samen feesten

Of de keuze van Looi-deken iets is dat hem treft? “Heel zeker. Ik was echt verrast dat ik verkozen werd. Dit betekent voor mij dat ik binnen de vereniging heel goed aanvaard ben en dat bezorgt mij een goed gevoel. Straks sta ik natuurlijk in het middelpunt van het jaarlijkse Sint-Elooisfeest. Het zal deugd doen om al mijn vrienden terug te zien en samen met hen te feesten. Het grote Looi-feest staat gepland op 12 november, maar vooraf is er de folkloreschieting op de hoeve van de vrouwelijke Looi de familie Joncheere in de Ooigemstraat. Op het feest zijn 200 mensen uitgenodigd. Op deze twee bijeenkomsten moet de kersverse Looi zorgen voor een traktaat. Op het feest betalen wij het aperitief, maar dat doe ik met plezier.” (CLY)