Marthe Werbrouck zal haar speciale verjaardag extra feestelijk vieren

Binnenkort is het palindroomdag, 22/02/2022, en net op die datum wordt Marthe Werbrouck 20 jaar. De Beitemse zal haar speciale verjaardag extra feestelijk vieren, want je verjaart niet elke dag op een dergelijke datum natuurlijk. Ze laat zich sowieso omringen door familie en vrienden.

Een palindroomdag is iets wat niet heel vaak voorkomt. Als je de datum in cijfers leest, is die zowel van voor naar achter als van achter naar voor identiek en dat maakt het zo speciaal. Vorig jaar hadden we er eentje op 12/02/2021 en ook dit jaar mogen we dus een palindroomdag noteren. Na dit jaar is het evenwel acht jaar wachten op een volgende, op 03/02/2030. Een palindroomdag zorgt meestal voor extra huwelijken omdat koppels al eens een speciale dag willen uitkiezen.

Marthe Werbrouck uit de Kantwerkerstraat wordt net op 22 februari 20 jaar jong. “Ik vind het best leuk om op zo’n speciale datum jarig te zijn. Ik zal er extra van genieten!” lacht de jongedame. “Het zal de eerste en de laatste verjaardag zijn die ik op een palindroomdag zal kunnen vieren en daarom heb ik alvast wat vrienden uitgenodigd. Ik wou de dag extra speciaal vieren. Ik geef niet elk jaar een verjaardagsfeest, maar nu mocht dat wel eens.”

Een ongewone dag

Marthe woont samen met haar ouders Isabelle Vandecasteele en Jurgen Werbrouck in Beitem. Ze heeft nog een broer Arthur. “Mama vindt de datum ook heel speciaal en spreekt er al bijna een jaar over! Zij vond het al bijzonder dat ik op 22/02/2002 geboren werd. Voor papa en Arthur is dat gewoon mijn verjaardag, die denken niet zo na over die dag”, lacht Marthe. “Mijn oma Marie-Jeanne Herman vindt het wél een heel speciale verjaardag. Ze is best trots dat ze een kleindochter heeft die op die dag 20 kaarsjes mag uitblazen!”

Marthe hoopt dat het een mooie verjaardag wordt waar ze nog lang van mag nagenieten. “Verjaren is altijd leuk, maar al zeker als het zo’n speciale dag is!” (Melissa Vanwijnsberghe)