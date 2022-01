Marthe Quintyn uit Aarsele mag 22 kaarsjes uitblazen op 2-2-22

Op woensdag 2 februari worden er ten huize Quintyn extra ballonnen opgeblazen, vlaggetjes opgehangen en wordt er taart gegeten, want dan viert Marthe Quintyn haar verjaardag. Een bijzondere dag, want ze wordt 22 op 2/2/22.

Marthe Quintyn heeft er de afgelopen jaren al een paar speciale verjaardagen opzitten. Ze werd geboren op 2/2/2000, werd 2 op 2/2/2002, 20 op 2/2/2020 en nu dus 22 op 2/2/22. “En daarmee zitten de speciale verjaardagen er helemaal op”, aldus Marthe, die het als dochter van een wiskundeleraar wel zal weten.

Sport en ontspanning

Marthe is de dochter van Nadine Van den Broucke en Wim Quintyn en de zus van Flore en Renée. Het hele gezin woont in Aarsele. Sinds september is Marthe aan het werk. “Momenteel werk ik fulltime als leerkracht lichamelijk opvoeding in de basisschool van Aarsele en Kanegem”, vertelt ze. “Daarnaast werk ik als personal trainer en geef ik training bij Turnkring Atlas Tielt. Zelf turn ik ook drie keer per week. Mijn avonden zijn dus goed gevuld en ik ben bijna nooit thuis.”

Marthe is dus een groot gedeelte van haar tijd bezig met haar sport, maar er is ook plaats voor ontspanning. “Al is sporten voor mij ook wel ontspanning”, lacht ze. “Na het sporten blijf ik wel graag nog iets drinken en kletsen met mijn vrienden. Jammer genoeg beperkte mijn uitgaansleven zich de afgelopen twee jaar tot deze korte uitjes.”

Drie dagen vieren

Intussen mag ze als bijna-22-jarige natuurlijk ook dromen. “Op professioneel vlak hoop ik dat ik kan blijven doen wat ik graag doe. Tijdens mijn vrije tijd wens ik vooral dat we snel kunnen terugkeren naar het oude normaal, zonder alle opgelegde regels. Het onbezonnen studentenleven is aan mij voorbijgegaan en dat zou ik graag zo snel mogelijk inhalen, ook al ben ik intussen in het werkveld gestapt.”

Straks mag Marthe haar bijzondere verjaardag vieren, al zal dat dus niet met heel wat toeters en bellen gebeuren. “Nu zal het wel beperkt moeten zijn”, zucht ze. “Maar van zodra het kan, wil ik mijn verjaardag wel écht vieren en dat drie dagen lang voor drie jaar ver!” (LDW)