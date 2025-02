Martha Parmentier viert 100ste verjaardag

Martha Parmentier kreeg het bezoek van Stephanie Demeyer, schepen van Senioren. Zij kwam Martha feliciteren in wzc De Zon in Bellegem voor haar 100ste verjaardag. Martha kreeg bloemen en een mandje Kortrijkse delicatessen.

Martha is geboren in Kortrijk op 31 januari 1925 als jongste van vijf kinderen: de broers en zussen Julien, Arthur, Yvonne en Marie-Louise, allen inmiddels overleden. Haar vader Charles was een voddenhandelaar. Marthatrouwde met Frans Stryncks op 29 juli 1952. Frans overleed in 1970 na een langdurige maagziekte. Het echtpaar bleefkinderloos.

Martha werkte 30 jaar bij de Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene. Ze heeft er meubels en vooral radiokastjes in elkaar gezet. Martha raakte bevriend met frituuruitbater en weduwnaar Joris Dufromont. Zij woonden samen op St-Anna tot na zijn overlijden op 16 november 2009. Martha verhuisde naar een appartementje op Rollegemplaats. Jammer genoeg brak ze haar heup na een valpartij. Nu geniet ze van de goede zorgen in wzc De Zon, waar ze goed herstelde en redelijk goed op de been is. “Aan wilskracht ontbreekt het haar zeker niet”, zeggen de verzorgers.

Supporteren

In haar actieve leven op St-Anna was haar hobby de tuin verzorgen. Verder was ze samen met Joris een stevige supporter van de zwemmers-kleinkinderen van Joris: Miet en Tom. Veel zondagen hebbenze samen gesupporterd in de zwembaden verspreid over het hele land. Martha zegt dat ze haar hoge leeftijd te danken heeft aan een gezonde levensstijl: nooit gerookt of veel alcohol gedronken en verder op een gezonde voeding gelet. De jongste jaren kon ze ook rekenenop de goede zorgen van de familie van Joris.