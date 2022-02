Martha De Volder uit Tielt viert haar honderdste verjaardag

Op 1 februari vierde de Tieltse Martha De Volder haar honderdste verjaardag.

Iedere dag bewegen of gezond eten? Het geheim van ouder worden verschilt nogal per persoon. En ook de pas 100-jarige Martha De Volder heeft er geen uitgeschreven recept voor klaarliggen. Zelf probeerde ze zoveel mogelijk te leven door elke dag te genieten van het moment en zo volgde er automatisch een nieuwe dag. Een levenswijze die de nog zeer mondige en alerte vrouw alvast de titel van eerste Tieltse honderdjarige van 2022 opleverde.

Martha, die in 1942 trouwde met schoenmaker Alfons Wullaert, werkte zelf ook een tijdje in een militaire schoenfabriek en later in een weverij vooraleer ze ervoor koos om haar tijd volledig aan de zeven kinderen te wijden. Vijf dochters en twee zonen die er ondertussen zelf ook voor zorgden dat de stamboom uitgroeide met 14 kleinkinderen en liefst 23 achterkleinkinderen.

Martha woonde 57 jaar in de Leiaardboomstraat, een plaats waar ze ook na het overlijden van haar echtgenoot in 1986 en een huwelijk van 44 jaar nog mooie tijden beleefde. Na het optrekken van het appartementsblok in de Schependomstraat 16 jaar geleden woont Martha nog altijd zelfstandig in een van de gelijkvloersappartementen. (WME)