Marnix De Sloover (60) wil op vijf jaar tijd 150.000 km bijeen fietsen: “Ik fietste ruim 33.000 km of 500 meer dan Wout van Aert”

Liefst 33.755 km heeft Marnix De Sloover vorig jaar gereden op zijn fiets. Niet op een elektrisch exemplaar, wel op een gewone, oerdegelijke fiets. “Ik steek de elektrische fietsen gewoon voorbij. Een rit van 100 km is voor mij de normaalste zaak van de wereld geworden.”

Wie rijdt langs West-Vlaamse wegen, komt Marnix De Sloover wel eens tegen. De 60-jarige Aartrijkenaar woont met Myrjam Vanhaerents in de Oliemolenstraat. Marnix was postbode van beroep, maar complicaties na een heupoperatie zorgden ervoor dat hij al enkele jaren met medisch pensioen is. Een groot deel van zijn dagen brengt hij door op zijn fiets. “Myrjam gaat nog werken, dus ik heb tijd om te fietsen. Weer of geen weer, ik kruip de fiets op. Mij hoor je niet klagen, de koude regen en de gure wind houden mij niet tegen. Het heeft de voorbije maanden veel geregend, maar dat hield mij hoogstens eens een dag thuis. Als ik een dag niet heb gefietst, word ik ongemakkelijk.”

Net zoals velen zocht Marnix ook wat extra bezigheid toen corona in maart 2020 aan de deur kwam piepen. “Tot in februari van dat jaar ging ik wekelijks met de fiets 150 voetbalpronostieken ophalen bij de lezers van jullie krant. Ik vulde die dan in en bracht ze per fiets naar het Roularta-gebouw in Roeselare. Maar de competitie viel stil en dus kon ik niet meer langs bij mijn 150 adressen.”

Marnix kroop wat meer op de fiets en heeft ondertussen – na vier jaar – 125.000 km achter de kiezen. “In 2023 fietste ik 33.755 km bijeen, dat is 500 km dan Wout van Aert. Al loopt hij ook en ik niet, toch geen onbelangrijke kanttekening. Ik verwijs nu wel naar van Aert, maar mijn grote favoriet is wel Mathieu van der Poel, ook geen onbelangrijke kanttekening.”

Verslaving

Dit jaar moet Marnix nog 25.000 km fietsen om aan 150.000 km te komen op vijf jaar. Zo’n 8.000 km minder dan in 2023 dus, maar dat is misschien wel beter. Ik moet wat meer tijd investeren in Myrjam, want mijn hobby is ook voor haar niet te onderschatten. Ik breng heel veel tijd door op mijn fiets én ik zorg dan ook nog eens voor heel wat extra was, want twee keer per dag zijn mijn kleren doorweekt van het fietsen.”

“In 2022 maakte ik een kwalijke val, sindsdien draag ik een fietshelm”

Wat begon als een bezigheid om zijn dagen wat te breken, is een verslaving geworden, geeft Marnix toe. “Toch leef ik niet als een atleet. Ik rijd dan wel elke dag ongeveer 100 km, ik ben nog steeds een bourgondiër. Ook mijn Duveltje ‘s avonds en soms wel meer dan eentje kan ik niet laten. Maar dat heeft geen invloed op het fietsen. We gaan ook een paar keer per jaar op reis en ook daar geniet ik ten volle van. Maar eens terug thuis móét ik terug de fiets op.”

De Aartrijkenaar fietst vooral in het ronde. “Hier dicht bij huis kun je ook mooi fietsen. Ik heb een ongeveer vaste toer die ik ’s morgens fiets. Het varieert altijd tussen 70 en 80 km. Ik rij dan door Wijnendale, Ichtegem, Werken, Edewalle, Torhout, Gits, Lichtervelde, Zwevezele en Ruddervoorde om dan via Groenhovebos terug te keren naar Aartrijke. In de namiddag rij ik dan nog eens 20 tot 30 km, bijvoorbeeld langs de vaart in Oudenburg. Honderd kilometer fietsen zegt me niets meer, ik speel daar mee. Waar ik niet mee speel, is het verkeer. Het is elke dag opnieuw opletten en gefocust blijven, want bijna iedere dag kom ik wel in een situatie terecht waarin ik gegrepen kon worden door een voertuig. Ik ben me heel bewust van de gevaarlijke punten.”

Acht gebroken ribben

Op 18 oktober 2022 is Marnix gevallen met zijn fiets in Torhout, net voor De Warande. “Niet op een gevaarlijk punt, het was gewoon een ongelukkige val aan een borduur. Ik heb vijf dagen op intensieve zorgen gelegen, had acht ribben en mijn oogkas gebroken en een van mijn nieren was aan het bloeden. Het zag er zelfs even niet goed uit. Maar op 29 oktober zijn we naar Tenerife vertrokken voor tien dagen en op 8 november zat ik alweer op mijn fiets. De dokters hadden nochtans gezegd dat ik niet meer op mijn fiets zou raken in dat jaar. Maar ik móést mijn 30.000 km halen. Sinds mijn val draag ik wel een helm.”

Aan een elektrische fiets denkt Marnix nog niet. “Zolang het goed gaat en ik nog altijd de elektrische fietsers voorbijsteek, begin ik er niet aan.”