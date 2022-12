Marnick kijkt niet op een kerstlichtje meer of minder

Al voor de twaalfde keer op rij toverde de Blankenbergenaar zijn gevel en voortuin in de Vredelaan om tot een indrukwekkend wintertafereel compleet met pinguïns, rendieren en ijsberen. “De rest van het jaar ben ik energiezuinig”, aldus Marnick.

“Er zijn dit jaar weer een paar beren bijgekomen en ik heb mijn ijsgrot verder op punt gezet. Daarmee investeerde ik vooral in mijn decor en toebehoren – lampjes heb ik intussen genoeg op voorraad”, aldus Marnick. Zo’n negenduizend zitten er in zijn winterdecor verwerkt.

Korting

“Mensen vragen me weleens of ik me niet blauw betaal aan elektriciteit, maar een beetje gamer zal op jaarbasis ook wel wat verbruiken zeker? De rest van het jaar spring ik zuinig met elektriciteit om, dus die twee maanden op een jaar gaan toch het grote verschil niet maken hé, denk ik. Bovendien gaat de verlichting ’s avonds ook wel iets vroeger uit dan andere jaren.”

Marnicks winterdecor lokt nog altijd heel wat kijklustigen. “Dit jaar heb ik zelfs al Japanners aan de deur gehad”, glimlacht hij. “Er zijn mensen die kerstkaartjes van mijn winterdecor laten maken.” En, ook al heeft hij op zolder nog een hele familie rendieren staan, zodra kerstmis voorbij is gaat Marnick alweer op zoek naar nieuw materiaal voor volgend jaar. “In januari geven ze overal korting, en ik kan het niet laten.” (WK)