Marlies uit Brugge zamelt 535 euro in voor Think-Pink

Marlies Parmentier, de drijvende kracht achter het duurzame handtassenmerk Purpose en de winkel Shop with purpose in de Langestraat in Brugge, zette zich in oktober in voor Think Pink, de vzw die strijdt tegen borstkanker. Samen met een vriendin stapte ze op 8, 9 en 10 oktober van De Panne naar Knokke. Deze wandeltocht kon gesteund worden via de sponsorpagina.

Daarenboven doneerde ze van iedere bestelling of aankoop die gebeurde tussen 30 september en 5 november een deel van de omzet aan Think Pink. Ook de andere makers die via Shop with purpose verkopen – Juwelen Evelien, Fien Demunck Juwelen en Soak Handmade – namen deel aan de actie.

Daarnaast verkocht Marlies roze lederen lintjes-sleutelhangers. Dat bracht samen 535 euro op. Bovendien schonk ze ook haar 30 centimeter lange paardenstaart. “30 centimeter is best veel, maar mijn haar groeit snel dus daar word ik wel weer snel aan gewoon.” (ON)