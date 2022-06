Marlies Parmentier is provinciaal ambassadeur ‘Ik koop lokaal’: “Ik ben supertrots”

Voor de vierde keer is OC West, de vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen, op zoek gegaan naar gezichten voor de campagne ‘Ik koop lokaal’. In 57 West-Vlaamse gemeenten werd een lokale winkelier verkozen tot ambassadeur. Marlies Parmentier van Atelier P uit Torhout schoot de hoofdvogel af. Zij werd tot provinciaal ambassadeur van de campagne uitgeroepen.

Met de communicatiecampagne ‘Ik koop lokaal’ wordt het belang van de lokale winkelier onderstreept. Shoppen in de eigen buurt biedt tal van voordelen: snellere en betere service, persoonlijk contact, investeren in de plaatselijke leefgemeenschap, enzovoort. In het voorjaar konden de lokale handelaars zich aanmelden om het uithangbord van de campagne in hun gemeente te worden. Een 300-tal winkeliers stelde zich kandidaat en moedigde de klanten aan om voor hen te stemmen.

Jury verkiest Marlies uit 57 ambassadeurs

Wie erin slaagde om de meeste steun te verzamelen, werd de ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur van zijn of haar gemeente. Meer dan 30.000 mensen stemden voor hun favoriete zaak of stoeften ermee. Zo bepaalden ze wie de lokale winnaar werd. Onder die 57 ambassadeurs verkoos een deskundige jury Atelier P van Marlies Parmentier tot provinciaal ambassadeur: de overkoepelende laureate.

Marlies (36), die bij haar zaak in de Breidelstraat woont, weet met haar vreugde geen blijf. “Ik ben supertrots dat ik met mijn kleine, gezellige winkel mensen weet te inspireren”, glundert ze. “Dankzij deze bekroning kan ik zowel mijn eigen onderneming als mijn collega’s handelaars in de kijker zetten. Dat is het summum.”

Handgemaakte creaties, hoofdzakelijk uit restleer

Marlies Parmentier maakt in haar Atelier P al geruime tijd duurzame tassen en accessoires in leer. Allemaal eigen creaties. Sinds anderhalf jaar is ze ook met schoenherstellingen gestart. Het gat in de markt, want de job van schoenlapper is een knelpuntenberoep.

De gedreven onderneemster is oorspronkelijk uit Klerken afkomstig. Ze heeft eerst 14 jaar in de reissector gewerkt. Touroperating was op dat moment haar leven. In Torhout genoot ze toen vooral bekendheid vanwege haar inzet voor de jongerenbeweging JCI Houtland.

“Het maken van creaties in leer wekte almaar meer mijn interesse en ik besloot mijn droom na te jagen”, zegt ze. “Ik heb aan Syntra West de opleidingen maroquinerie en schoenhersteller gevolgd en begon in bijberoep duurzame tassen en accessoires in leer te vervaardigen onder mijn eigen merknaam Purpose. Alles handgemaakt, hoofdzakelijk uit restleder. Veel handtassen, maar ook bijvoorbeeld riemen en sleutelhangers.”

Helpen ontwikkelen van leefbare kernen

“Leder is een waardevol product waarvan er helaas nog te veel verspild wordt”, vervolgt ze. “Het ligt ergens in een kast stof te vergaren of komt soms zelfs in de vuilnisbak terecht. Dat is zonde. Ik maak met die restjes eigen creaties in wat intussen het Atelier P heet. Ik volg zowel vaste patronen als de specifieke wensen van de klant. Ik ben intussen al geruime tijd fulltime hiermee bezig, weliswaar in combinatie met de schoenherstellingen.”

Jean de Bethune, voorzitter van OC West, is tevreden met de keuze van de dynamische Marlies als provinciaal ambassadeur van de ‘Ik koop lokaal’-campagne. “Samen met de gemeentebesturen zetten we in op een toegankelijk, gevarieerd en kwalitatief aanbod van producten en diensten in de eigen buurt, afgestemd op de noden van de bewoners”, zegt hij. “Dit is zowel voor de handelaars als de consumenten een pluspunt. Het helpen ontwikkelen van leefbare kernen met een bloeiend lokaal handelsapparaat blijft onze drijfveer.”