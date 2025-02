Marleen verkoopt laatste chocolaatjes in “haar kindje”

Liefhebbers van de chocolaatjes van Marleen Maenhoudt van Chocolaterie De Burg, op de hoek van de Burg en galerij Ter Steeghere, wachten best niet te lang om er nog een doosje pralines of fijne chocoladereep aan te kopen. Op 15 februari wordt de zaak immers overgelaten aan Christel De Vlieger en haar team van Chocolate Factory, dat nu al een chocoladewinkel in de Wijngaardstraat uitbaat. De nieuwe uitbating gaat dan op 1 maart van start.

Auto-onderdelen

“Alles samen sta ik al veertig jaar op zelfstandige basis in de verkoop maar ik ben wel begonnen in een héél andere branche”, zegt Marleen. “In 1985 ben ik samen met mijn toenmalige echtgenoot van start gegaan met Igmauto, een bedrijf in auto-onderdelen en toebehoren vlakbij de autokeuring van Brugge. Je kunt er bijvoorbeeld ook je autolichten laten afstellen als je wagen daarvoor was afgekeurd in de keuring.”

“Maar op den duur had ik het toch wel wat gezien in die branche. Ook doordat mijn moeder uit een bakkersfamilie komt en ze aan mijn vaders kant een slagerij hadden, wilde ik iets in de voedingssector gaan doen. Een product waar mensen blij van worden”, gaat Marleen verder. “En zo ben ik dus uitgekomen bij een winkeltje met allerlei chocoladeproducten. In dit pand zat voorheen een kledingwinkel. Ik begrijp meteen wel dat dit een toplocatie is en dat bleek ook. Uiteraard krijg ik vooral toeristen over de vloer. Ze zijn verzot op mijn chocolaatjes die verpakt zijn in blikken dozen die verwijzen naar mijn winkeltje of die bedrukt zijn met typisch Brugse beelden, zoals de Rozenhoedkaai.”

7 dagen op 7 gewerkt

“In al die jaren heb ik het toerisme, en dus ook mijn omzet, alleen maar zien toenemen. December vorig jaar was wel het hoogtepunt. Ik heb hier 7 dagen op 7 gewerkt; deze winkel is eigenlijk mijn kindje. Het is tijd om het iets rustiger aan te doen maar ik zal wel nog een hobby moeten zoeken want die heb ik nooit gehad. Misschien leer ik wel koken want dat heb ik nooit gedaan.” (lacht) (PDV)