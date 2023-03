Marleen Ryckewaert nieuwe voorzitter Rode Kruis Torhout

Na een zoektocht van twee jaar heeft de Torhoutse afdeling van het Rode Kruis eindelijk een nieuwe voorzitter. En wat voor ene! Het nieuwe hoofd van de vereniging is Marleen Ryckewaert, spoedgevallenverpleegkundige op de campus Rembert van het AZ Delta en ambulancier bij de Torhoutse brandweer. De geknipte persoon voor de leidinggevende functie en bovendien voor het eerst in de plaatselijke RK-geschiedenis een vrouw.

Marleen (62) woont in de Eugeen Van Oyestraat. Ze is de mama van Tine Delameillieure (33), de schoonmama van Alexander Logghe (44) en de moeke van kleinzoon Sam (11) en kleindochter Fie (8).

Uitrukken met de mug

Marleen, die oorspronkelijk uit Zande afkomstig is en verpleegkunde heeft gestudeerd, is in 1983 als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis in de regio Diksmuide gestart. In 1990 maakte ze de overstap naar het Torhoutse Sint-Rembertziekenhuis (nu AZ Delta). Eerst werkte ze een tijdje op Geriatrie, maar vanaf 1991 kwam ze op Spoed en Intensieve Zorgen terecht, de dienst waaraan ze haar hart zou verliezen. Nu nog is ze op Spoed actief als lid van een team van zo’n 20 verpleegkundigen en artsen. Ze rukt ook uit met de mug (medische urgentiegroep) en zit dan aan het stuur van de interventiewagen. Haar job is haar passie. Nog nooit heeft ze op een minuut gekeken: tijdens haar werk verliest ze de tijd uit het oog.

“Het mooiste wat er bestaat, is mensen te kunnen helpen”

“Mensen helpen primeert”, zei ze toen ze begin 2020 uitgeroepen werd tot Krak van Torhout, de jaarlijkse verkiezing die onze krant organiseert. “Het mooiste wat er bestaat, is mensen te kunnen helpen. Wie hulp nodig heeft, komt voor mij altijd en overal op de eerste plaats. En al ben ik zeker niet perfect, ik probeer mijn werk secuur te doen. Je kunt je bij een muginterventie niet permitteren om fundamentele fouten te maken. Ook op Spoed gaan we met ons team plichtbewust te werk. Maar wonderen verrichten, kunnen we helaas niet. We zijn al voor heel wat mensen de reddende engel geweest, maar jammer genoeg hebben we niet iedereen kunnen helpen. Dat is nu eenmaal onmogelijk. Ik ben een emotionele mens en dus raakt het me diep als een interventie mislukt.”

Parel van een verpleegkundige

In 2016 mocht Marleen glimmen van trots, want toen werd ze uitgeroepen tot Parel van een verpleegkundige. Ze werd in het Kursaal van Oostende gehuldigd door het NVKVV, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en vroedvrouwen in Vlaanderen. Ze was een van de drie laureaten van de jaarlijkse wedstrijd in het kader van de Week van de Verpleegkundigen. Er werden door de ziekenhuizen vele tientallen kandidaten voor de prijs voorgedragen, maar de jury verkoos maar drie Parels. En Marleen was een van hen. Ze werd geprezen voor de manier waarop ze in haar beroep veel meer voor de patiënten betekent dan enkel verzorging te bieden.

Met de komst van Marleen als nieuwe voorzitter zet het Torhoutse Rode Kruis een belangrijke stap vooruit, maar de afdeling heeft nog een weg te gaan om de voorbije mindere periode in de werking achter zich te laten. Er zijn, naast Marleen, maar twee bestuursleden meer actief, met name Rik Bonte (verantwoordelijk voor de public relations) en Rita Dewulf (verantwoordelijk voor de bloedafnames in Torhout en Aartrijke). Laatstgenoemde is ook schepen van Volksgezondheid en hoopt op een nieuw elan voor het Torhoutse Rode Kruis.

Op zoek naar vrijwilligers

“Momenteel tellen we in onze afdeling maar elf vrijwilligers meer”, zegt Rita. “Daarvan wijden er zich nog zes specifiek aan EHBO, te weinig om bij evenementen RK-posten te bemannen. Dus zijn we genoodzaakt om daarvoor samen te werken met de afdeling Oostkamp. We hopen op extra vrijwilligers. Ook zijn we voor ons bestuur op zoek naar een secretaris, een penningmeester en een verantwoordelijke vorming. Vorig jaar hebben we een EHBO-cursus kunnen organiseren samen met de Rode Kruis-afdeling van Kortemark.”

Het bloedgeven blijft wél vlot lopen, op de eerste plaats dankzij de vijf vrijwilligers Rita Tanghe, Gerard Roels, Johan Naeyaert, Marleen Vandenbussche en Rita Dewulf zelf. Met dank aan de bloedgevers, in 2022 goed voor 1.129 bloedgiften.

“Ik zal mijn uiterste best doen om het lokale Rode Kruis te laten opbloeien”, aldus de nieuwe leading lady Marleen Ryckewaert.