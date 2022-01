Marleen neemt na bijna 40 jaar afscheid van ‘t Mezennestje in Torhout

Na bijna 40 jaar inzet heeft Marleen Stock afscheid genomen van het Torhoutse kinderdagverblijf Mezennestje. De kindjes zullen haar missen en zij zal de kindjes missen, maar het pensioen is nu een feit. Haar collega’s zorgden vorige week woensdag samen met directeur Hilde Delaere voor een warm verrassingsfeest. Het was de allerlaatste werkdag van de trouwe kinderbegeleidster.

Marleen wordt in januari 61 jaar. Ze woont met haar man Marc Mol (61) in de Revinzestraat, de straat op de wijk Don Bosco waar ’t Mezennestje zo lang zijn thuis heeft gehad. Ze hebben twee zonen, Mattias (35) en Thomas (33), en vier kleinkinderen: Abel (9), Guust (7), Nell (6) en Flo (5).

Destijds liters soep voor de kinderen gemaakt

’t Mezennestje is op 17 april 1974 bij vrije basisschool De Revinze van start gegaan en werd in 1980 een erkend kinderdagverblijf. Marleen startte er op 1 maart 1982. “In dat eerste jaar verhuisden we van het oude gebouw in de Revinzestraat naar een woning in de Onze Lieve Vrouwstraat”, vertelt ze. “Zo kon het pand op Don Bosco grondig verbouwd worden. Toen was er een capaciteit van 27 kindjes en vier begeleidsters. Na de bouwwerkzaamheden zijn we in 1983 naar de vertrouwde Revinzestraat teruggekeerd. Vanaf dan voor 36 jongens en meisjes en met drie extra begeleidsters. Ik heb daar veruit het grootste deel van mijn loopbaan beleefd, totdat we in mei 2019 onze intrek namen in de huidige, heel ruime nieuwbouw op de hoek van de Sint-Rembertlaan met de Oostendestraat. Met een capaciteit van 72 kinderen tot 3 jaar.”

De kindjes genoten van de zorg, aandacht en warmte van Marleen

Marleen begon ooit in een tijdelijke vervanging, werkte daarna een poosje als vrijwilliger en kon uiteindelijk vast in dienst treden. In de pioniersjaren was ze meid voor alle werk. Ze begeleidde de kinderen, poetste het interieur, bereidde de maaltijden en maakte vele liters soep, die de kindjes altijd even lekker vonden. Ze deed in haar vrije tijd ook boodschappen voor ‘t Mezennestje, haalde linnen bij, deed naai- en verstelwerk en bracht het afval naar de container. Flexibel is ze altijd geweest. Ze vulde enthousiast de verhuisdozen voor de overstap naar de moderne nieuwbouw in de Sint-Rembertlaan en ging vlot mee in de snelle digitalisering van de werking.

Luid zingen en de zaken kunnen relativeren

“De kindjes genoten van de zorg, aandacht en warmte van Marleen”, aldus directeur Hilde Delaere. “Ze zong vaak in de groep, altijd even luid en duidelijk. Je kon er niet naast luisteren als Marleen aanwezig was. Ze deed al het mogelijke voor haar werk, hielp waar het kon en was recht voor de raap. Je wist perfect wat je aan haar had.”

“Voorts zorgde ze voor de vrolijke noot. Ze kon relativeren en de zaken in hun juiste context plaatsen. Ze ontfermde zich zelfs over de plantjes in het kinderdagverblijf, want ook die mochten het kopje niet laten hangen. We zullen haar heel hard missen, maar zijn superblij dat ze ons niet helemaal verlaat. Als vrijwilliger zal ze nog wekelijks in ‘t Mezennestje blijven langskomen.”

“Ik kijk met voldoening op die bijna 40 jaar terug”, zegt Marleen. “Ik heb dit werk altijd even graag gedaan. Maar nu is het tijd om te wandelen en te fietsen, met de kleinkinderen bezig te zijn en volop keramiekpotjes te draaien, waar ik lessen in volg.”