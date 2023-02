Marleen Hinderyckx geeft therapie met paarden: “Een paard weet werkelijk wat je voelt en wie je bent”

Marleen Hinderyckx van Easy GCV in Lichtervelde coacht mensen met behulp van paarden. Via de wijsheid van een paard krijgt men inzicht in de eigen levensvragen en kunnen blokkades geheeld worden. Met Easy GCV combineert Marleen twee passies: paarden en psychologie.

Marleen Hinderyckx (54) woont samen met haar echtgenoot Gino Deproost (56) in de Oude Bruggeweg 58A in Lichtervelde. Marleen is ruim 30 jaar tewerkgesteld in de financiële- en verzekeringssector. Daarnaast is er Easy GCV.

“De passie voor psychologie zat er al van jongs af aan in. Ik heb mijn diploma psychologie behaald, alsook het diploma van master IET, en dat van coachen van mensen met behulp van paarden”, aldus Marleen. Easy GCV werd genoemd naar hun oudste paard, Easy Boy.

“Paarden reflecteren alles wat we over onszelf moeten begrijpen”

“In onszelf en in onze omgeving gebeuren steeds veranderingen, waardoor we uit balans kunnen raken. We voelen dit aan en proberen de balans terug te vinden, dit lukt meestal, maar soms ook niet. Ergens weet je dat je dingen anders wilt doen, maar blijf je de dingen doen waar je niet gelukkig van wordt.”

“Tijdens het coachen met paarden werken de dieren zoals een spiegel en reflecteren ze alles wat we over onszelf moeten begrijpen. Een paard weet wat je werkelijk voelt en wie je werkelijk bent, al ben je je daar zelf niet van bewust”, vertelt Marleen, die ook systemisch coachen aanbiedt. “We bekijken met de paarden hoe het familiesysteem van de klant eruitziet. De kegels worden uitgezet voor de verschillende leden en we zien de reactie van de paarden en van de klant, welke emoties er loskomen, welke uitspraken er gedaan worden.”

Angst voor paarden

Ook wie angst heeft voor paarden kan bij Marleen terecht voor de therapie. “Die mensen hebben als eerste taak de angst te herkennen en weg te werken. Voor mensen die bang zijn van paarden hebben we de kleine Shetlandpony’s. Als dit toch te bedreigend overkomt, laten we de paarden alleen in de paddock en blijft de klant in een andere weide. Als ook dit nog te moeilijk is voor de klant, starten we met een eerste sessie op basis van Playmobil in de praktijkruimte.”

“Stap voor stap dichter bij de paarden komen, op maat van de klant en met de tijd die de klant in kwestie hiervoor nodig heeft. De grootste troef binnen mijn praktijk is dat er tijd genomen wordt voor de klant. Geen abrupt einde aan de sessie, maar het gesprek zo harmonieus mogelijk afsluiten. De tijd die nodig is, wordt genomen.”

Info: Easy GCV, Oude Bruggeweg 58A, Lichtervelde (0473 81 37 84), www.easygcv.be