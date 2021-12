Marleen en Henri pronken met ‘Efteling winterwonderstad’ in Blankenberge

Henri en Marleen Delaere hebben op het De Langheplein veel bekijks met hun winterwonderstad die geïnspireerd is op de Efteling. “We willen de mensen even laten wegdromen naar betere tijden”, aldus het koppel.

Langnek, de Vliegende Fakir, Holle Bolle Gijs, Monsieur Cannibale… Achter het raam van Henri en Marleen Delaere op het De Langheplein speelt zich dezer dagen een heuse mini-Efteling af. “Ons lievelingspretpark”, glimlacht Marleen.

“En in deze huidige tijden hebben we er allemaal wel eens deugd van om weg te dromen naar betere tijden.” Getuige daarvan zijn de vele kinderhandjes op het raam. “Als er mensen stoppen om te kijken, loop ik altijd even naar buiten om te vragen wat ze ‘r van vinden. Ik kan het niet laten”, glimlacht Henri.

Hele nachten wakker

De kerstversiering tegen de gevel is zijn werk. “Zeg maar het gevaarlijke werk”, knipoogt hij. Maar de vrouwelijke hand van Marleen leverde dus ook dit jaar weer een feeëriek raamtafereel op. “De opbouw alleen al heeft me een hele week tijd gekost, en er is eerst heel wat denkwerk aan voorafgegaan. Hele nachten heb ik ervan wakker gelegen. Uit stress dat de mensen het misschien niet zo mooi zouden vinden”, glimlacht ze.

“Maar ik ben blij met het resultaat. Het mag er zeker zijn.” Aan de voordeur staat een levensgrote kerstman op wacht, maar ten huize Henri en Marleen is de kerstsfeer ook binnen niet ver te zoeken. “Die lichtslingers lopen via de trap helemaal door tot boven. Liefst honderd meter lang”, toont Henri.

Hij werkt bij de technische dienst van de stad, zijn vrouw bij de droogkuis. “Ik blijf zelf ook altijd eerst even bij het raam hangen als ik ’s avonds van mijn werk kom”, zegt Marleen. “Gisteren stond er hier plots een stel Nederlanders die ons aanraadden om wat foto’s naar de Efteling te sturen. Misschien krijgen we dan wel een vrijkaartje.”

Elk jaar beter

Henri en Marleen glunderen ervan. Het vrolijke wintertafereel haalt in beiden het kind weer boven. “Het blijft een dure hobby wel: meer dan vijftienhonderd euro dit jaar. We proberen elk jaar ook meer en beter te doen”, zegt Henri. “Dit jaar heeft het er trouwens nog om gespannen: door corona was het een pak moeilijker om aan nieuw gerief te geraken. Twee maanden hebben we erop gewacht.”

