Marleen en Amerikaanse pennenvriendin verenigd na 50 jaar: “Plannen voor tegenbezoek”

En of het een blij weerzien was voor Paulette Prokop uit Cleveland (USA) en Marleen Foubert uit Brugge. Als trouwe pennenvriendinnen sturen ze sinds hun zestiende jaarlijks meerdere brieven om elkaar op hun achttiende, in 1972, voor het eerst te ontmoeten in Sint-Niklaas. Vorige week zagen ze elkaar voor het eerst in 50 jaar terug in Brugge, bij Marleen.

Pennenvrienden die elkaar jarenlang trouw brieven blijven schrijven: in deze tijden van mail, sociale media en andere snelle communicatiemiddelen lijkt het haast iets uit een ver verleden. Maar het is wel Paulette Prokop uit Cleveland in de Amerikaanse staat Ohio en de uit Sint-Niklaas afkomstige Brugse Marleen Foubert gelukt, die destijds bij toeval met elkaar in contact kwamen. “De middelbare school waar ik toen zat had een samenwerking met een organisatie die adressen uitwisselde zodat de leerlingen brieven konden schrijven”, begint Marleen hun verhaal.

Veel gebabbeld

“En bij toeval werden wij zo aan elkaar gematcht. In 1972 hebben we elkaar voor het eerst fysiek ontmoet”, vult Paulette aan. “En dat gebeurde ook al toevallig: met onze klas zouden we op schoolreis naar Londen gaan maar op het laatste moment ik weet niet meer precies waarom werd de bestemming gewijzigd naar Brussel. Dus leek het me de ideale gelegenheid om zo naar Sint-Niklaas te trekken, waar Marleen toen woonde bij haar ouders. Omdat ik terug moest aansluiten bij de schoolreis hadden we maar enkele uurtjes, dus we zijn gaan wandelen en hebben honderduit gebabbeld.”

Lief en leed

Al die jaren bleven Paulette en Marleen brieven schrijven, minstens meerdere per jaar. “Via onze brieven delen we al jarenlang lief en leed met elkaar. We hebben ook wel heel wat gemeen, zoals het feit dat we beiden voor verpleegster studeerden en jarenlang in de medische sector bleven werken”, zegt Marleen. “Ook toen we huwden en kinderen kregen hadden we natuurlijk veel om over te schrijven.”

“Die eerste ontmoeting op het perron van het station in Brugge was toch bijzonder”

“Maar onze brieven gingen zeker niet altijd over mooie gebeurtenissen”, vult Paulette Prokop aan. “Mijn man leed aan de ziekte van Huntington, een erfelijke aandoening die de hersenen aantast en waaraan hij overleden is. Ook een van mijn dochters is eraan overleden en een andere dochter verblijft als gevolg van de ziekte in een zorginstelling … (emotioneel) Ik heb veel gehad aan de steun van Marleen.” Al die jaren kwam het er niet van om elkaar opnieuw te ontmoeten, tot nu. Paulette reist twee weken met haar zus en een neef door Europa en wilde absoluut ook Marleen komen bezoeken in Brugge.

Kennismaken met kinderen

“Natuurlijk hadden we wel al recente foto’s van elkaar gezien, dus we wisten wel ongeveer hoe we er zouden uitzien maar die eerste ontmoeting op het perron van het station in Brugge was toch erg bijzonder”, zegt Marleen.

“Ik vond het heel leuk om hier ook kennis te maken met de kinderen van Marleen”, zegt Paulette. “We hebben Brugge al uitgebreid bezocht en ik vind het echt een prachtige stad. We zijn al voorzichtig plannen aan het maken voor een bezoek van Marleen aan de Verenigde Staten en neen, dit keer zal het geen 50 jaar meer duren. (lacht)