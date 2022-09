Marleen Deruytere sluit eind september definitief de deuren van MS-Huis: “Het leven stopt niet als je MS hebt”

Eind september sluit het MS-Huis Menen vzw definitief de deuren. “Na 13 jaar trouw op post te zijn geweest als verpleegkundige, coördinator en voorzitter wordt een hoofdstuk afgesloten”, laat voorzitter Marleen Deruytere weten op de website van MS-Huis Menen vzw.

“Het waren mooie jaren waarin hechte vriendschappen werden opgebouwd. Jaren van intense vreugde, een lach en een traan. Ik meen te mogen zeggen dat we met zijn allen mogen terugkijken op een hele mooie tijd met vele leuke samenkomsten, de babbels, en met absolute topper onze vijfdaagse reis naar Bourgondië. Maar eind september sluiten we de boeken definitief en wordt de vzw ontbonden.”

Vriendschappen

“Ik wil alle bezoekers van het MS-Huis en de helpende handen bedanken voor de jarenlange komst. Ook voor het vertrouwen die jullie al die tijd in mij hebben gehad. Het einde van de vzw betekent hopelijk niet het einde van onze opgebouwde vriendschappen. Ik wens jullie het allerbeste en vooral een goeie gezondheid”, aldus de voorzitter van de vzw.

Als MS-patiënte weet Marleen Deruytere heel goed wat het is om te leven met multiple sclerose. “Destijds kon ik als jonge patiënte haast nergens terecht, gelukkig kon ik rekenen op de steun van mijn huisarts. Op vraag van de neuroloog uit Hasselt startte ik zelf een MS-huis op in Menen. Ik had nooit kunnen denken dat we jaren later zoveel leden zouden tellen”, vertelde Marleen enige tijd terug in deze krant.

Ontmoetingsplaats

Het MS-Huis groeide eerst tien jaar onder de vleugels van vzw Lidwina, om dan in 2018 op eigen benen verder te gaan als zelfstandige vzw. Een vaste stek werd gevonden in het lokaal dienstencentrum Allegro in de Volkslaan.

“Mensen, die pas de diagnose van MS kregen, komen hier met veel vraagtekens aan. Hier merken ze dat het leven niet stopt als je MS hebt. Wie hier met een bang hartje binnenstapte, keerde na de eerste ontmoeting blij en opgelucht terug naar huis.” Naast een individuele begeleiding en ondersteuning was het MS-Huis vooral een ontmoetingsplaats voor MS-patiënten. “Onze leden kunnen ervaringen met lotgenoten delen, maar evengoed gezellige momenten beleven tijdens een koffie- of hobbynamiddag”, weet Marleen.

De coronajaren lieten echter hun sporen na op de werking van het MS-Huis, dat dringend nood had aan een nieuwe boost. “Het MS-Huis vraagt heel wat werk. We hebben steeds meer moeite om voldoende vrijwilligers te werven voor het mooie en belangrijke werk dat we doen. Vandaag valt dit vaak op de schouders van steeds dezelfde mensen. We zouden dit graag veranderd zien”, zo klonk het nog eerder dit jaar.

Wereld van verschil

Waarom er nu een punt gezet wordt achter de vzw, daarover wenste Marleen Deruytere niet te communiceren. Maar uit de reacties op het nieuws van de stopzetting blijkt dat de waardering van de bezoekers van het MS-Huis Menen voor de jarenlange inzet van Marleen, haar echtgenoot Stefaan en de vrijwilligers erg groot is:

Je hebt een wereld van verschil gemaakt voor de mensen met MS in Menen en ver daarbuiten…

Je hebt jaren aan een stuk hoop gegeven aan mensen die ze dreigden te verliezen.

Bedankt voor jouw inzet, vriendschap en voor alles wat je voor mij en voor anderen betekent.

Heel veel respect voor jou en alle vrijwilligers.