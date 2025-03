Marktplein wordt Welzijnsplein

Op zaterdag 15 maart vindt op het pittoreske marktplein van Geluveld het Welzijnsplein plaats. Het wordt een bruisende markt vol inspiratie en positiviteit. Lieselot Degrande is een van de initiatiefneemsters.

Lieselot Degrande (40) is welzijnsconsulente, massagetherapeut en docente. Ze begeleidt mensen naar een beter lichaamsbewustzijn en meer ontspanning. “Tegenwoordig merk ik dat veel mensen kampen met spanning en overprikkeling”, vertelt ze. “De drukte van het dagelijkse leven, sociale media en prestatiedruk zorgen ervoor dat veel mensen vastzitten in hun hoofd en minder verbonden zijn met hun lichaam. Klachten zoals vermoeidheid, burn-out, slapeloosheid en angstgevoelens komen vaak voor.”

Welzijnsplein

“Ik wilde een evenement creëren waar mensen op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met verschillende vormen van welzijn en ontspanning. Het idee is om een plek te bieden waar verbinding, bewustwording en zelfzorg centraal staan. Dit miste ik in de regio, dus ik besloot zelf de handen uit de mouwen te steken. Hiervoor heb ik een vereniging opgestart, ‘Welzijn & samenleving’, samen met enkele andere ondernemers uit Zonnebeke: Virginie Vanoverberghe is aanwezig als lactatiedeskundige, Mie Verschaeve biedt handgemaakte kledij op maat aan en Liselotte Denys is een bewoner van Geluveld die actief deelneemt aan de vereniging”, verduidelijkt Lieselot.

“De reacties zijn heel positief! Zowel deelnemers als bezoekers tonen veel interesse. Mensen zijn benieuwd naar de workshops en standhouders, en ik krijg veel vragen over hoe ze zich kunnen inschrijven. De behoefte aan dit soort evenementen is duidelijk groot. Ook vanuit de gemeente werd er proactief contact opgenomen om mee te werken en dat doet echt heel veel deugd.” Volgens Lieselot is het Welzijnsplein een kans om even helemaal uit de dagelijkse rush te stappen en iets voor jezelf te doen. “Je kunt kennismaken met nieuwe manieren om te ontspannen. Werken aan je welzijn is belangrijk omdat je op die manier beter om kan met intense gebeurtenissen die iedereen vroeg of laat doormaakt. Als de eerste editie een succes is, zou ik dit zeker willen herhalen. Het zou mooi zijn als het Welzijnsplein een vaste waarde zou worden”, besluit Lieselot.

Programma

Er zijn verschillende workshops zoals ouder-kindyoga, leren werken met aquarel, buikdansen, bewegen en yoga voor volwassenen. Daarnaast is er ook een lezing over hoe we balans houden in een wereld die dat niet meer heeft. De workshops vinden plaats in de turnzaal van de scholen. Inschrijven daarvoor is belangrijk, er is nog plaats. Daarnaast is er een markt op het marktplein met 24 standhouders die allen werken rond onze lichamelijke en mentale gezondheid. Je kunt er een gezonde lunch kopen, spreken met verschillende begeleiders maar ook biologische producten aankopen of handgemaakte spullen. De avondactiviteiten zijn uitverkocht. Het gaat om een bodyflow op vrijdagavond en twee ligconcerten op zaterdagavond, beide in de kerk.

Het Welzijnsplein vindt plaats op zaterdag 15 maart vanaf 10 uur. Meer informatie bij lieselot.degrande@hotmail.com of 0498 12 75 55.