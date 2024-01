Marktplein van Zeebrugge krijgt eindelijk een totale make-over

Op maandag 29 januari gaat de langverwachte heraanleg van het Marktplein van Zeebrugge van start. Het doel is om de strijd tegen droogte en waterschaarste aan te gaan door te streven naar minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Het Marktplein van Zeebrugge krijgt een totale make-over. Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem zal het nieuwe Marktplein zal een oppervlakte van 1.100 m² aan extra groen bevatten, met 470 m² aan grasbetontegels en zal ook in het najaar 28 nieuwe bomen tellen.”

“Daarnaast wordt het plein opgefleurd met bloembollen, bloemenborders en heestermassieven. Er zullen ook nog voldoende verharde zones beschikbaar blijven voor de organisatie van evenementen zoals de wekelijkse markt of de kermis.”

Zandspeelzone

De herinrichting omvat een marktgedeelte in uitgewassen beton, nieuwe paden in platines, en een zandspeelzone van 130 m² met een groot speeltoestel voor kinderen, evenals twee schommels en wippertjes. De terugkeer van de basketbalring, zes boombakken bij de ingang van het Gemeenschapshuis, en fietsnietjes voor fietsstallingen getuigen van een veelzijdig en modern ontwerp.

“Een opmerkelijke wijziging is de eliminatie van de doorgangsweg voor het Gemeenschapshuis, die wordt vervangen door een halfverharde weg en zal exclusief dienen voor plaatselijke bediening en hulpdiensten”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Twaalf zitbanken

Twaalf nieuwe zitbanken, deels met en deels zonder leuning, zijn strategisch geplaatst om de gebogen vormen van het ontwerp te volgen, waardoor het Marktplein niet alleen een groen en duurzaam karakter krijgt, maar ook een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor de Zeebruggenaren wordt. Pleinen zijn immers plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten en kunnen genieten. Ook de bestaande picknickbanden komen terug.

Zo zal het plein eruit zien. © Stad Brugge

“Met de aanvang van de werkzaamheden op 29 januari kunnen de inwoners en bezoekers van Zeebrugge uitkijken naar een vernieuwd Marktplein dat het hartje van het dorp zal opfleuren en vergroenen, maar ook een levendig en sociaal middelpunt zal vormen”, aldus burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem.

Er wordt gewerkt op het plein zelf, waardoor de omwonenden minder hinder zullen ondervinden. De parkeerplaatsen aan één zijde van het plein kunnen tijdens de werkzaamheden gebruikt worden, de overige parkeerplaatsen zijn tijdens de werkzaamheden niet beschikbaar.

Investering

Stad Brugge investeert hiermee 949.683,26 euro in het dorp Zeebrugge. Dit initiatief is in lijn met de Blue Deal van de Vlaamse Overheid, waarvan het doel is om de strijd tegen droogte en waterschaarste aan te gaan door te streven naar minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik. Hierdoor kan de Stad rekenen op subsidies van 111.149,25 euro vanuit Vlaanderen. De overige 12.340 euro is ten laste van Farys.

In het Gemeenschapshuis wordt er naast de bibliotheek een infomarkt georganiseerd voor de inwoners van Zeebrugge. Zij kunnen hier het plan, de simulatiebeelden en een bord met informatie bekijken.