Marktplein omgetoverd tot groot speelparadijs tijdens Kuurnse Kinderfoor

Op zondag 18 september vanaf 13.30 uur kunnen kinderen tussen 0 en 12 jaar opnieuw ravotten en hun hartje ophalen tijdens de 22ste Kinderfoor op en rondom het Kuurnse marktplein. De organisatie voorziet in om en bij 65 verschillende activiteiten. Het speelparadijs blijft ook nu volledig gratis.

De Kinderfoor Kuurne kent een rijk verleden en werd meer dan 40 jaar terug voor de eerste maal kleinschalig georganiseerd. Het initiatief ontstond in de schoot van Chiro Sint-Michiel en had als doel om kinderen een onvergetelijke namiddag te bezorgen met tal van gratis doe- en belevingsactiviteiten, die je thuis niet makkelijk kan of mag uitproberen.

Kernleden

Ondertussen groeide de Kinderfoor uit tot een begrip en een evenement waar kinderen reeds maanden op voorhand naar uitkijken. Om de deelnemende kinderen deze onvergetelijke namiddag te bezorgen dient de organisatie zich editie na editie telkens opnieuw heruit te vinden. “Reeds enkele weken hebben we dagelijks afspraak in het jeugdcentrum met de kernleden, zelfs op zondag, om alles tot in de puntjes voor te bereiden”, vertelt voorzitter Jan Declercq.

Vrijwilligers

“Dit jaar plannen we 65 verschillende activiteiten, waaronder enkele nieuwigheden. Uiteraard zijn ook onze klassiekers er opnieuw bij zoals de duiktank, het metselen van een muurtje en ons peuter- en kleuterdorp. Om alles in goede banen te leiden, kunnen we gelukkig de dag zelf rekenen op zo’n 200 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, waarvoor onze gemeende dank. Doorheen de jaren merken we echter dat het steeds moeilijker aan het worden is om het financiële plaatje rond te krijgen. We willen de Kinderfoor immers gratis kunnen blijven houden.”

Dit jaar wordt de Kinderfoor georganiseerd rond de thema’s sprookjes, jungle en Egypte. Ondanks de werkzaamheden die plaatsvinden in het gemeentecentrum zal ook deze editie de Kinderfoor plaatsvinden op en rond het marktplein.

Technische knobbels

“Wie de Kinderfoor wenst te bezoeken raden wij alvast aan dit te voet of per fiets te doen”, gaat voorzitter Jan Declercq verder, “Wie toch beslist per auto te komen parkeert het best op parking Damier. Momenteel bestaat ons team uit 15 vaste kernleden. Wij zijn echter dringend op zoek naar personen die zich wensen te engageren binnen onze vereniging. Naast creatieve breinen, zijn we ook op zoek naar technische knobbels en uiteraard naar vrijwilligers die willen instaan voor de opbouw, de afbraak of om een stand te bemannen in de namiddag. Ook enthousiastelingen die de volgende editie mee willen helpen organiseren vanuit het vast bestuursteam zijn meer dan welkom.”

Wie een affiche wenst van de Kinderfoor kan deze de komende dagen afhalen in de Kuurnse bib. (BRU)

Info: www.kinderfoor.be.