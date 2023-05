Marktplein fungeerde even als showroom van getunede auto’s

Het Ingelmunsterse Marktplein was onlangs the place to be voor liefhebbers van autotuning. United Projects organiseerde er een bijeenkomst met 200 getunede voertuigen die vanuit het hele land kwamen. Een team van gedreven autoliefhebbers nam het initiatief voor deze autotuning. Ze konden rekenen op heel wat interesse. De opbrengst van de drankenverkoop gaat integraal naar ’t Hertje. De bezieler van dit project is Patrick Vanbeveren (zittend rechts), die nu in Balegem woont maar die daarvoor in de Sint-Amandsstraat woonachtig was. (Patrick D./foto FODI)

pat.van.beveren@hotmail.com