‘Markt van de Makers’ opnieuw twee keer per maand: “Plezant sociaal gebeuren”

Rond de molen van Leffinge, omgedoopt tot buurtcentrum De Wiek, vindt opnieuw de Markt van de Makers plaats. Net zoals de afgelopen jaren moet het een kleine, maar gezellige lokale markt in het centrum van Leffinge worden.

Een twintigtal handelaars uit Leffinge bieden tweemaal per maand hun waren aan op de gezellige zondagsmarkt. “Met de markt willen we de lokale handelaars een platform aanbieden om hun producten te verkopen. Op de oude getrouwe manier, rechtstreeks van producent naar klant. En dat op een heel gezellige locatie, in de schaduw van de oude dorpsmolen. Met ons initiatief willen we de sociale cohesie in ons dorp nog meer versterken. De organisatie van deze markt is daar een onderdeel van”, verduidelijkt Gino Moeyaert.

Duurzaam

Duurzaam boodschappen doen was nog nooit zo gemakkelijk. Op de Markt van de Makers worden ecologische, streekeigen en ambachtelijke producten verkocht. Een mix van professionele verkopers en Leffingenaars die zelfgemaakte en zelfgekweekte producten aanbieden, resulteert in een plezant sociaal gebeuren. “Zowel op het buitenterrein als in het molenhuisje staan er kraampjes opgesteld. In de schuur maalt en zeeft onze molenaar ter plaatse het graan en kan je het ‘levend vers’ mee naar huis nemen. Aan de bar kan je Leffingse biertjes proeven. In de winter bieden wij ook warme soep aan en je vindt er ook een warme hap”, legt Gino uit.

De bedoeling is dat de markt een vaste waarde wordt in het dorp en het molenaarshuis De Wiek een echt wijkcentrum. “We hopen dat de omwonenden om de twee weken hun boodschappen een beetje uitstellen tot zondagmorgen”, zegt Marc Struye die mee het initiatief nam. “Ook streven we ernaar dat boodschappen doen op onze markt steeds meer een beleving wordt. We zorgen ervoor dat naast de vaste kramen er ook telkens wisselende kraampjes zijn en er eens een muziekgroepje speelt. Dat je iets kunt proeven, of dat iemand een ambacht demonstreert.”

Verenigingen

Op de Markt van de Makers staan een aantal Leffingenaars met zelfgemaakte confituren, advocaat, wafeltjes, taart, kunstwerken, granola, poetsproducten, verzorgingsproducten, boodschappentassen, bloembollen, pizza, soep, brood en allerlei zelfgekweekte groenten. “We bieden ook de kans aan de verenigingen om eens per jaar op de markt hun clubkas te spijzen”, legt Gino uit.

Bestemming X

“Vandaag (vorige zondag, red.) is het de beurt aan Chiro De Ark uit Leffinge.” En inderdaad, de leiding onder wie Briek Dewulf, intussen bekend door zijn deelname aan Bestemming X, zagen we er pannenkoeken verkopen. “Het zou mooi zijn indien nog meer Leffingenaars en boeren uit de streek hun eigen producten hier zouden komen aanbieden”, zegt Gino. “Ook de verenigingen die willen op de markt staan mogen mij steeds contacteren.”

De Markt van de Makers vindt elke eerste en derde zondagvoormiddag van de maand plaats in De Wiek in Leffinge. Info: www.dewiekleffinge.be/markt-van-de-makers – 0486 79 44 19 – ginomoeyaert@gmail.com.