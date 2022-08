Markt op Stelten XL in Diksmuide: “Verwacht je aan tal van straatacts, maar ook aan een speelzone en gezellig zomerterras”

Ontroering, mysterie, komedie, muziek en vooral heel veel sfeer. Dat is de zomerse cocktail die op maandag 15 augustus geserveerd wordt tijdens Markt op Stelten XL.

“Dit jaar maken we er een extra lange dag van. We starten ’s morgens met de wekelijkse maandagmarkt en ‘s avond kan men nog eens goed zweten op de Moving Mondays”, vertelt schepen Katleen Winne “Vanaf 13.30 uur, als de marktkramers plaats hebben gemaakt, komen heel wat theateracts een hele namiddag lang het stadscentrum vermaken. Dit geldt voor de Grote Markt, het Kerkplein, de Vismarkt, Klein Begijnhof, de Noordvesten, Hof ter Bloemmolens, het Italiëplein en het Schoolplein.”

Sterrenplukker

“Over het stadscentrum verspreid komen jonglerende broers het tegen elkaar opnemen, verschijnen de raarste wezens, komt Frida, een vrouw die denkt alles te kunnen, haar opwachting maken en zien we Stefaan Paridaen, finalist van Belgium’s got talent en Belgisch kampioen mentalisme een straf staaltje mindreading tonen”, verduidelijkt schepen Winne. “We gaan met Theater Froefroe heel ver in de toekomst namelijk naar het jaar 3417 NE, dit is na Elvis. Puurlain gaat nog iets verder vooruit, naar het jaar 3024, en vertelt over een man die sterren plukt. BMX Flatland show & workshops staat voor halsbrekende tricks met een BMX-fiets op muziek. Wie zin heeft het zelf ook eens te proberen, kan dit tijdens de toffe workshop. Marineofficier en wetenschapper Jean-Jacques Cousteau denkt na over het stijgen van de zeespiegel. Zal de menselijke soort binnen onafzienbare tijd ten onder gaan? Cousteau draagt zijn boodschap uit. Dan is er nog de Boekenmarkt op de Vismarkt waar men vanaf 10 uur zijn eigen bibliotheek kan aanvullen. Een mobiele act verplaatst zich tussen de diverse locaties, de zeepbellencaravaan start vanaf 14 uur, en Bolliebolbroek is er vanaf 14.30 uur. Alsof dit alles nog niet genoeg is, wordt er op de Grote Markt een speelzone georganiseerd en is er een gezellig zomerterras met muziek.”

Markt op Stelten XL is gratis en vrij toegankelijk, vooraf inschrijven is enkel nodig voor Moving Mondays en dat kan via via https://webshopdiksmuide.recreatex.be/Exhibitions/Overview. Stel zelf je programma op https://www.bezoekdiksmuide.be/marktopsteltenxl.