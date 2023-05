Op de bezoekersparking van het woonzorgcentrum Rustenhove ging recent een markt door. Daar konden de bewoners en bezoekers aan het woonzorgcentrum terecht voor allerhande aankopen. Zo werd er dameskledij en ondergoed verkocht, maar ook voor wie een hongertje had was er iets voorzien. Zo kon men er genieten van lekkere soep of pannenkoeken. Het evenement werd, mede dankzij het aangename weer, een succes. (BF/foto JS)