Markt behoudt uitgebreide terrassen, parkeerplaatsen aan overkant verdwijnen

De horecazaken op de markt breidden tijdens de coronacrisis hun terrassen uit, op die manier kon men meer plaats in de buitenlucht aanbieden. Schepen Kristof Chanterie liet op de gemeenteraad weten dat die capaciteit behouden blijft. De parkeerplaatsen aan de overkant verdwijnen, die strook blijft dus als wandelroute dienen.

Oppositieraadslid Xavier Wyckhuyse (N-VA/Open Vld) vroeg tijdens de gemeenteraad wanneer de markt opnieuw één groot terras wordt zonder ‘bloemenmuurtjes’ en tussenschotten. “Nu de maatregelen enorm versoepelen, kan de markt herschikt en verfrist worden. Binnenkort worden de dagen langer en de temperatuur wat hoger, dan zullen heel wat inwoners willen genieten van een open terras.”

Schepen Kristof Chanterie (CD&V) liet weten dat er binnenkort wordt overlegd met de betrokken cafébazen. “Het is inderdaad de bedoeling om opnieuw een grote zone in te richten. De afbakening werd geïnstalleerd om het Covid Safe Ticket te kunnen controleren. Die afscheiding en de muurtjes met bloemmotief zullen wellicht samen met de coronamaatregelen verdwijnen.”

De terrassen blijven even groot en zullen dus tot aan de rijweg lopen. De zone met parkeerplaatsen aan de overkant deed tijdelijk dienst als wandelpad. “Dat zal ook zo blijven”, bevestigt de schepen. “De witte bloembakken verdwijnen en in de plaats komt er een definitieve oplossing om duidelijk te maken dat het een wandelzone is. We bekijken ook de mogelijkheden om er een grote fietsstalling te plaatsen.”