Marke verwelkomt nieuw groen plein aan Dorreberkstraat

Het onthardingsproject aan het binnenplein tussen de Dorreberkstraat en de Druartstraat in Marke is afgerond. 730m² (!) verharding werd weggenomen, nieuwe inheemse bomen werden aangeplant, de fietsdoorsteek werd geoptimaliseerd en er werden comfortabele zitbanken geplaatst. Kortom, van een grijze vlakte met betonsteen naar een groene ontmoetingsplek die de wijk meer klimaatrobuust maakt.

Om het plein groener te maken, werden de plantvakken van de bestaande lindes op het plein gemaximaliseerd. Dit geeft de bomen alle groeikansen én zorgt voor meer infiltratie van regenwater in de bodem. Waar toch verharding nodig was werd o.a. gekozen voor betongrasdallen. Deze grasdallen zorgen voor voldoende stevigheid, laten beperkte groei van groen toe maar creëren ook de mogelijkheid voor het regenwater om in de bodem te dringen en de grondwatertafel te voeden.

Axel Weydts, Schepen van openbare werken en Kortrijk Fietst: “Wat begon met een melding van losliggende tegels, eindigde met een nieuw prachtig groen pleintje voor Marke. Een nieuw plein met een comfortabele fietsdoorsteek en met véél minder verharding die het regenwater in de bodem laat dringen en het grondwater voedt.”

Optimale fietsverbinding

Om de fietsverbinding ook te optimaliseren dienden drie bestaande lindes geveld te worden. Hierdoor werd het echter wel mogelijk om ter hoogte van het plein de fietsroutes te optimaliseren en futureproof te maken. Ter compensatie werden vier meerstammige inheemse bomen aangeplant. Zevenzonenboom, Kansenboom, Judasboom en een Sneeuwklokjesboom. Bomend die gekend zijn als drachtbomen voor bijen (bomen die nectar afgeven aan de bijen) en waardbomen voor vlinders (bomen waar vlinders hun eitjes op leggen). Meer divers groen die voor een grotere diversiteit zorgt aan fauna en flora.

Bert Herrewyn, Schepen van natuur, en biodiversiteit: “De bomen geven schaduw op dagen van hitte. Het plein wordt klimaatrobuust en het nieuwe inheemse groen zorgt samen met het bestaande groen voor méér diversiteit in dieren en planten en vormt zo met andere groene schakels een deel van het groene netwerk dat in Marke verder vorm krijgt.”