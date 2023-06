Markant zamelt recordbedrag in

De afgelopen jaren steunde Markant Rumbeke al enkele goede doelen, en dit jaar zijn de Rumbeekse vrouwen er opnieuw in geslaagd om een ferm bedrag in te zamelen. Via de verkoop van gerookte zalm kon de vereniging liefst 6.000 euro schenken aan LeucALS. LeucALS is een centrum in Leuven voor ALS-onderzoek, waar nieuw onderzoek verricht wordt naar het ontstaansmechanisme van de erfelijke vorm van amyotrofische laterale sclerose (ALS), een dodelijke spierziekte waar tot op heden nog geen behandeling voor bestaat. Markant Rumbeke zal de actie niet meteen stopzetten. “We willen de actie jaarlijks in het voorjaar laten plaatsvinden. Voorjaar 2024 staat alvast op ons programma”, klinkt het bij de vereniging. (MC)