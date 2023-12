Markant neemt deel aan 1.000 km voor Kom op tegen Kanker: “Trappen tegen kanker”

Markant heeft de wind in de zeilen. Het huidige bestuur, met Annick Duyck en Lieselot Devriese als voorzitters, had dan ook geen moeite om acht dames te motiveren deel te nemen aan de 1.000 km fietsen voor Kom op tegen Kanker, het jaarlijks groot geldinzamelinitiatief om de ziekte te bestrijden. In 2024 gaat dit alles van start tijdens het Hemelvaartweekend van 9, 10, 11 en 12 mei.

“We hebben snel onze sportieve dames gevonden die de uitdaging willen aangaan”, aldus Annick Duyck, eveneens hoofdverpleegkundige oncologie in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. “In 2010 startte Kom op tegen Kanker met de 1.000 km fietsen. De actie was van meet af aan een succes. Toen namen er 152 teams deel die 750.000 euro inzamelden. Per team dient er een startgeld van 5.500 euro betaald te worden. Ondertussen zijn al heel wat edities de revue gepasseerd, maar het doel blijft hetzelfde. Geld voor het kankeronderzoek dat een directe impact heeft op de levenskwaliteit en overlevingskansen van mensen die door deze ziekte getroffen worden. We mogen niet vergeten dat jaarlijks meer dan 40.000 Vlamingen te horen krijgen dat ze kanker hebben. De financiële nood voor verder onderzoek is dus groot en de middelen die de overheid ter beschikking stelt, zijn beperkt.”

Hemelvaartweekend

“Samen met duizenden zielsgenoten gaan we tijdens het Hemelvaartweekend trappen tegen kanker. De totale afstand van 1.000 km wordt onderverdeeld in 8 etappes van 125 km. Er dienen twee etappes per dag gereden te worden in peloton. Die vertrekken en eindigen elke dag in de gaststad Mechelen en doen dan steeds een andere middagstad aan. Dat zijn Glabbeek (9 mei), Aalst (10 mei), Pelt (11 mei) en Oostkamp (12 mei). Er wordt bij dit alles in een professionele omkadering voorzien. De pelotons rijden verkeersvrij en worden begeleid door motorrijders, politie en wegkapiteins van de Vlaamse Wielerschool. De organisatie ligt in handen van Flanders Classics.”

Grote wijnactie

“Voor Meulebeke zullen Trui Valcke, Bernadette De Coster, Annelien Declercq, Els Persyn, Lieve Germonprez, Jessica Houthoofd, Heidi Van Horebeek en ikzelf ons beste beentje voorzetten. Bij deze aflevering sluiten we aan bij Markant Pittem die vorig jaar ook deelgenomen heeft. Om het startgeld te verzamelen, houden we samen met onze Pittemse collega’s een grote wijnactie. Er is cava, cava Soler Jové, Brut, aan een prijs van 60 euro per karton van 6 flessen. Voor wie houdt van rode wijn, is er La Belle Vie, Domaine de Goumier, Les Cévennes aan de prijs van 50 euro per karton (6 flessen). De witte wijn is afkomstig van hetzelfde wijnhuis in de Cévennes en kost eveneens 50 euro per karton. De rosé wijn, eveneens La Belle Vie, Domaine de Goumier, kost 50 euro voor zes flessen.

De wijnen kunnen besteld worden bij Pascale Van Damme (pascalevandamme8@gmail.com of via 0474 870 689). Er kan ook een gift overgemaakt worden. Giften van 40 euro of meer zijn fiscaal aftrekbaar. Rekening van 1.000 km: BE14 7331 9999 9983 met de mededeling van de teamcode: 170243510 = gift.