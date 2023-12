Markant Ichtegem viert zeventigste verjaardag

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Ichtegemse afdeling van vrouwenvereniging Markant zette het gemeentebestuur de leden in het Administratief Centrum in de bloemetjes. Na enkele korte toespraken volgde de ondertekening van het Gulden Boek van de gemeente en werd de aanwezigen een drankje aangeboden. Na de huldiging volgden nog een receptie en avondfeest in het Kasteel van Eernegem. Markant een netwerk van en voor ondernemende vrouwen startte in 1952 onder de naam CMBV, de Christelijke Middenstands- en Burgervrouwen. In 1953 werd ook in Eernegem een afdeling opgericht, die in de voorbije 70 jaar is uitgegroeid tot een vereniging die de hele fusiegemeente bestrijkt. (ED/foto Coghe)