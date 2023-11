Markant Heule steunt Think Pink met Calender Girls

Het Heulse team van Markant verkoopt een jaarkalender ten voordele van Think Pink.

Specifiek leggen de dames de focus op Geef om Haar, een initiatief waarbij borstkankerpatiënten financieel gesteund worden bij de aankoop van een pruik door donaties van staarten. De kalender werd gelanceerd tijdens een vrouwenavond bij Wijnen De Clerck in het bijzijn van Heidi Vansevenant, bezielster van Think Pink.

Levenswerk

“Met deze kalender willen we de focus leggen op ons haar, omdat de winst ook rechtstreeks naar Geef om Haar gaat. Daarom werkten we samen met Joyce van ’t Kapsalonnetje, die ons indrukwekkende kapsels gaf om te laten fotograferen”, aldus Sabine Soens, lid van het Heulse team.

Samen met fotografe Griet Vloebergh trokken vijf Calender Girls naar het terrein van Avanco om hun idee tot leven te brengen. Tijdens de voorstelling kregen de deelnemers als aperitief een toepasselijke roze crémant voorgeschoteld.

Tijdens de presentatie moest Sabine echter met spijt bekennen dat er wat problemen waren opgelopen met de levering van de kalender.

Heidi Vansevenant, oprichter en voorzitter van Think Pink, was er ook te gast. Met een roze lintje opgespeld nam ze eveneens het woord om te vertellen over haar levenswerk en hoe haar eigen diagnoses daar een rol in hebben gespeeld. Zowel de wijnhandel als Markant schenken de opbrengst van de avond aan Think Pink.

Intussen is de kalender te koop op verschillende verkooppunten in Heule: Bloemen Hanssens, frituur Foodkorner en Broodwinkel Soens hebben er ter beschikking. (SV)